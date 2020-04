Was trägt der Österreicher zu Hause? Die schönsten Homeoffice-Looks

Das Coronavirus hat die Menschheit auf der ganzen Welt im Griff. Wer kann, arbeitet aktuell von daheim aus. Das ist aber kein Grund, den ganzen Tag im Pyjama oder der schmutzigen Jogginghose herumzulaufen. Im Gegenteil! Schöne Home- und Loungewear steigert gerade in diesen Zeiten das Selbstvertrauen und sorgt für mehr Motivation bei der Arbeit.

Corona zwingt die Österreicher zur Heimarbeit

In ganz Österreich herrschen Ausnahmebedingungen. Wer irgendwie kann, sollte daheimbleiben. Für viele Menschen, die Bürojobs haben, heißt das: Heimarbeit ist angesagt! Nur durch die Verhinderung von sozialen Kontakten ist es möglich, die weitere extreme Verbreitung des Coronavirus aufzuhalten. Wer das Glück hat, im Homeoffice weiterarbeiten zu können, steht dennoch vor einer großen Herausforderung: Eine gehörige Portion an Selbstmotivation und Disziplin ist nun gefragt, um auch im heimischen Umfeld die Arbeit in gewohnt hoher Qualität zu erledigen. Genau deshalb ist der Dresscode im Homeoffice nicht unwichtig.

Auch im Homeoffice gilt: Nicht gehen lassen

Um effizient daheim arbeiten zu können, kommt es längst nicht nur auf das perfekt eingerichtete Homeoffice an. Viele Menschen, die es nicht kennen, daheim zu arbeiten, haben das Problem, dass sie sich leicht ablenken lassen. Es besteht auch die Gefahr, sich gehen zu lassen und den ganzen Tag im Pyjama herumzulaufen und zu arbeiten. Natürlich sieht einen daheim niemand, sofern man nicht gerade per Videotelefonie mit den Kollegen in Kontakt bleibt. Trotzdem ist es wichtig, auf sein Outfit zu achten. Es beeinflusst unterbewusst nämlich auch das eigene Verhalten: Lümmelt man noch nachmittags im Schlafanzug herum und setzt sich zum Arbeiten mit dem Laptop auf die Couch, sinken die Selbstdisziplin und der Ehrgeiz, etwas zu schaffen, auf ein Minimum. Viel zu leicht lässt man sich ablenken und surft lieber im Netz zu den aktuellen Corona-News, anstatt wirklich effektiv zu arbeiten. Man sollte sich daher auch im Homeoffice so kleiden, dass man rein theoretisch stets seinem Chef gegenübertreten könnte, ohne vor Scham im Erdboden versinken zu wollen.

Die bessere Alternative: Bequeme und stilvolle Loungewear

Natürlich heißt das nicht, dass man auch zu Hause den ganzen Tag wie im Büro im Kostüm oder in Anzug und Krawatte herumlaufen muss. Es gilt: Raus aus dem Pyjama und rein in die Loungewear! Als Loungewear wird jene Kleidung bezeichnet, die man eigentlich nur daheim anzieht. Sie wird daher auch Homewear genannt. Der Begriff Loungewear kommt dabei aus dem Englischen, wo man als „lounge“ das Sofa oder Wohnzimmer bezeichnet. Das Verb „to lounge“ hingegen wird mit „fläzen“ oder „herumliegen“ übersetzt. Wie der Name schon sagt, ist Loungewear also perfekt für alles, was die Österreicher jetzt zu Hause am liebsten tun: den Serienmarathon, Facetime-Anrufe mit den Liebsten oder das Aufräumen in der Wohnung. Dank der edlen Optik eignet sich Loungewear aber eben auch für die Arbeit im Homeoffice.

Was moderne Loungewear zu bieten hat

Ein typisches Beispiel für Loungewear sind optisch ansprechende Jogginghosen mit einem dazu passenden Oberteil. Ein solcher Zweiteiler ist für den Aufenthalt in den eigenen vier Wänden perfekt. Er besteht meist aus hochwertigen Materialien wie Satin oder Cashmere, sodass ein optimales Tragegefühl mit einer eleganten Optik verbunden wird. Dabei muss die hochwertige Loungewear für daheim nicht immer teuer sein: Im Online Outlet Outletcity Metzingen gibt es Preisnachlässe von bis zu 70 Prozent auf internationale Top-Marken. Neben den klassischen Sweatsuits – also Jogginghosen und passenden Oberteilen – gibt es noch mehr Kleidungsstücke, die zur Loungewear gehören. Das gilt zum Beispiel für:

Wickelkleider

Lange Cardigans

Top-Hosen- oder Top-Rock-Sets aus Satin oder Strick

Wichtig ist lediglich, dass ein gemütliches Material mit einem bequemen Schnitt kombiniert wird. Nur dann ist Loungewear nämlich auch für jeden der fünf häufigsten Isolations-Typen und alle Quarantäne-Aktivitäten einschließlich der Arbeit geeignet.