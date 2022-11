Werde KOSMO LeserReporter!

Lasse die gesamte KOSMO-Community an deinen Stories und Erlebnissen teilhaben!

Überall dort, wo wir nicht an Ort und Stelle sind, du aber gerade Zeuge einer Geschichte bist, die unsere Community brennend interessieren könnte, drückst du kurzerhand auf den Auslöser deiner Handy-Kamera und saugst zudem so viele Infos darüber auf, wie nur möglich.



Wir freuen uns auf deine Hinweise, Infos und Bilder:

Warst du bei einem besonderen Ereignis dabei oder kennst du in deinem Umfeld eine spannende Geschichte?



dabei oder kennst du in deinem Umfeld eine Warst du Zeuge einer Rauferei , eines Unfalls oder jeglicher Ungerechtigkeiten ?



, eines oder jeglicher ? Hast du ein heftiges Unwetter , einen Brand oder eine beeindruckende Szene gefilmt?



, einen oder eine gefilmt? Hat sich um dich herum ein Familiendrama abgespielt?



abgespielt? Wurdest du zu Unrecht bestraft?

Unsere Redakteure entscheiden dann, ob deine Story veröffentlicht wird. Bei Fragen wendet sich unser Team an dich. Wird dein Foto oder dein Video von uns publiziert, erhältst du per Mail eine Nachricht und Informationen über dein Honorar.



Bitte gib daher unbedingt deine Telefonnummer sowie deine E-Mail-Adresse an, wenn du uns einen Beitrag zukommen lässt. KOSMO kann eure Informationen auf Wunsch hin auch anonym veröffentlichen.



Bei Fragen kannst du dich gerne unter der Emailadresse reporter@kosmo.at oder unter der Telefonnummer: 0676/4108184 bei uns melden.



„KOSMO – eine starke Verbindung!“