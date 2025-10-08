Wien, München & Co.: Enis Bešlagić ruft alle auf, sich zu versammeln und für Halid zu singen!

Der beliebte Schauspieler Enis Bešlagić möchte, dass sich die ganze Welt am Sonntag um 17 Uhr vereint – auf Plätzen, in Parks und Häusern. Mit Gesang sollen Menschen gemeinsam dem unvergesslichen Halid Bešlić Ehre erweisen. Damit solle gezeigt werden, dass Liebe, Menschlichkeit und Gemeinschaft das sind, was Halid der Welt hinterlassen hat.

Ein ganzes Land ist in Trauer – und doch vereint durch Liebe, Musik und Menschlichkeit. Der beliebte Schauspieler Enis Bešlagić hat nach dem Tod der Musiklegende Halid Bešlić zu einer besonderen Geste des Gedenkens aufgerufen: Am Sonntag um 17 Uhr sollen sich Menschen in allen Städten, auf Plätzen, in Parks oder in ihren Häusern versammeln – um gemeinsam zu singen, zu erinnern und die Werte zu feiern, für die Halid stand: Liebe, Güte und Menschlichkeit.

„Das, was ich von Halid gelernt habe, ist Menschlichkeit, Zugänglichkeit und Bescheidenheit. Er war einer der größten Lehrer, wenn es darum geht, wie man sich gegenüber seinem Publikum, seiner Arbeit und seinen Freunden verhält“, so Enis Bešlagić in einem bewegenden Video, das er auf Instagram teilte.

„Promocija ljudskosti“ – „Die Feier der Menschlichkeit“

Unter dem Motto „Promocija ljudskosti – Die Feier der Menschlichkeit“ sollen Menschen auf der ganzen Welt zeigen, dass Halids Lieder mehr sind als nur Musik. Sie sind eine Brücke zwischen Generationen, Religionen und Nationen – ein Symbol für Zusammenhalt.

„Lasst uns alle um 17 Uhr zusammenkommen“, heißt es in dem Aufruf. „Lasst uns Halids Lieder aus tiefstem Herzen singen, damit die ganze Welt hört, welch großartigen Menschen wir verloren haben. Denn Mensch zu sein ist das Wichtigste.“, so Enis.