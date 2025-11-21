Winterchaos im Alpenvorland: Hier droht Matsch-Gefahr für Autofahrer

Wintereinbruch in Niederösterreich: Während die meisten Straßen dank Räumfahrzeugen trocken bleiben, kämpft das südliche Alpenvorland mit Matsch und Schnee.

Die Räum- und Streufahrzeuge sind in ganz Niederösterreich im Einsatz, während die Straßen am Freitag überwiegend trocken oder salznass präsentiert werden. Im südlichen Alpenvorland müssen Verkehrsteilnehmer allerdings mit matschigen Fahrbahnverhältnissen und stellenweise mit schneebedeckten Straßenabschnitten rechnen. Die Temperaturen bewegten sich am Morgen zwischen minus vier Grad in Gaming und Persenbeug sowie plus drei Grad in mehreren Regionen wie Gänserndorf, Zistersdorf, Baden, Atzenbrugg und Bruck an der Leitha.

Aktuelle Schneelage

Der Neuschnee erreichte im Mostviertel bei Lilienfeld Höhen von bis zu einem Zentimeter, während im Industrieviertel rund um Gloggnitz bis zu drei Zentimeter gemessen wurden.

⇢ Minus 8 Grad: Schneewalze rollt auf Wien zu

