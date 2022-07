Wir alle sterben einmal, doch diese Sternzeichen sind dem Tod besonders nahe…

Der Tod begegnet uns immer wieder, doch diese Sternzeichen stehen ihm besonders nahe…

Manche sehen ihn als Ende und manche als Neuanfang – den Tod. Er fasziniert den Menschen seit Beginn seiner Zeit und begleitet ihn von Geburt an. Dabei werden einige mangisch von ihm angezogen und geraten immer wieder in seine gefährliche Nähe.

Jungfrau:

Sie ist intelligent und obwohl es oft nicht so scheint, lässt sie sich in vielen Situationen fallen und verliert auch gerne die Kontrolle. Durch ihre Exzesse, mit denen sie aus ihrem Korsett ausbricht, überschreitet sie oft Grenzen und begibt sich freiwillig in Gefahr. Die Jungfrau glaubt dennoch alles im Griff zu haben – was ihr zum Laster fallen könnte – doch sie lebt gerne gefährlich.

