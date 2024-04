Nur wenige Wochen nach seiner Entlassung als Cheftrainer beim VfL Wolfsburg könnte sich für Niko Kovac eine spektakuläre Wende abzeichnen. Laut einem Bericht der „Daily Mail“ wird der 52-jährige Kroate beim englischen Spitzenklub FC Liverpool als potenzieller Nachfolger für Jürgen Klopp gehandelt. Dieser Anklang auf der Insel verwundert, kam es doch erst kürzlich zu Gerüchten um eine mögliche Einigung des Premier-League-Clubs mit dem Sporting-Coach Ruben Amorim – Spekulationen, die schnell wieder verworfen wurden.

Der ehemalige kroatische Nationalcoach und Bundesliga-erfahrene Kovac hatte nicht das Glück, in Wolfsburg eine nachhaltige Erfolgsstory zu schreiben. Nachdem die Mannschaft in der laufenden Saison hinter den Erwartungen zurückblieb, sah sich der Verein gezwungen, Mitte März eine Veränderung herbeizuführen – Ralph Hasenhüttl übernahm die Leitung. In einer Welt, in der gestern noch Misserfolge dominierten, könnte sich für Kovac morgen schon die Tür zu einer neuen, glanzvollen Herausforderung öffnen.

Suche nach Klopp-Nachfolger

Gerüchteküche und Transfermarkt zeigen sich von ihrer dynamischsten Seite, wenn es um den prestigeträchtigen Trainerstuhl bei Liverpool geht. Klopp, eine Trainerikone, kündigte an, die „Reds“ nach einer nahezu Jahrzehnt umspannenden Ära im Sommer zu verlassen. Die Anforderungen an seinen Nachfolger sind gewaltig, die Fußstapfen riesig. Passanten auf der Fußballbühne wie Kovac schienen bisher außerhalb des Rampenlichts dieses Theaters zu stehen, doch im Fußball ist mancher unerwartete Akt nicht unbekannt.

beachtliche Trainerkarriere

Niko Kovac blickt auf eine beachtliche Trainerkarriere zurück: Ihre Anfänge nahm sie auf internationaler Bühne mit der kroatischen Auswahl, gefolgt von Engagement und Erfolgen mit Eintracht Frankfurt, einem Kurzzeitabenteuer bei Bayern München und einer Episode in Monaco. Nun könnte vielleicht die Premier League seine Bühne werden. Während Kovacs Zeit in Wolfsburg als unvollendete Geschichte in den Annalen stehen bleibt, zeichnet die Gerüchteküche bereits das Bild eines Mannes, der bereit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen.