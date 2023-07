Wunderkind Laurent Simons: Auf Teslas Spuren in Kroatien!

Das Wunderkind aus Belgien, der 13-jährige Laurent Simons, der auf der ganzen Welt für seine beeindruckenden akademischen Erfolge und seinen überdurchschnittlich hohen IQ anerkannt ist, setzte kürzlich seinen Traum in die Tat um und besuchte Kroatien.

Gemeinsam mit seinen Eltern landete er in der malerischen Stadt Split, eingeladen vom renommierten Verein ,,Nikola Tesla Network„. Seine Reise entsprang seinem eingefleischten Respekt und der Bewunderung für den großen Nikola Tesla, dessen Geburtstag ein weiterer Anlass seiner Reise war.

Sein Besuch begann mit einer herzlichen Begrüßung und einer geführten Tour zu den atemberaubenden Krka-Wasserfällen und dem historischen Wasserkraftwerk Jaruga, zusammen mit den Vereinsmitgliedern. Laurents Augen leuchteten vor Aufregung und Staunen bei der Erkundung der üppigen Natur und der kraftvollen Wasserströme – ein Abenteuer, das er als eines seiner größten beschrieb und die Wasserkraft, die diese Fälle erzeugen, als beeindruckend charakterisierte.

Weiter ging die Reise in die Stadt Sibenik, der Wiege der ersten mit Wechselstrom betriebenen öffentlichen Beleuchtung der Welt, die bereits im Jahr 1895 erstrahlte. Laurents Besichtigung umfasste auch die majestätische Kathedrale des Heiligen Jakob und andere markante städtische Sehenswürdigkeiten. Begleitet wurde er dabei von Marko Jelic, dem Landeshauptmann von Sibenik-Knin, mit dem er ein angeregtes Gespräch über wissenschaftliche Themen führte.

Geboren in Ostende, Belgien, vollendete Laurent seine Grundschulausbildung bereits mit sechs Jahren und stürzte sich mit nur neun Jahren in seine Studien. Mit elf absolvierte er seinen Abschluss und schloss mit zwölf Jahren sein Masterstudium an der Universität von Antwerpen ab. Diese beeindruckende Liste von Errungenschaften hat Laurent weltweit als den Jungen etabliert, der als Verkörperung der zukünftigen Welt der Wissenschaft gesehen wird.

Laurents Reise durch Kroatien wird in den kommenden Tagen fortgesetzt, in Begleitung seiner Gastgeber – Ivan Radosevic, dem Präsidenten des „Nikola Tesla Network“, und dem Vereinsmanager Dubravko Davidovic.