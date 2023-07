Nikola Tesla: Das außergewöhnliche Leben eines genialen Wissenschaftlers

Nikola Tesla, ein Wissenschaftler und Physiker mit serbischen Wurzeln, hat sich durch seine revolutionären Entdeckungen und Erkenntnisse einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Er ist besonders bekannt für seine Arbeit an der Erzeugung und Übertragung von Wechselstrom. Tesla wurde am 10. Juli 1856 in Smiljan, Kroatien, geboren, lebte aber die meiste Zeit seines Lebens in den USA, wo er auch am Weihnachtstag 1943 starb.

Teslas Einfluss auf die Wissenschaft ist bis heute spürbar. Messgrößen für magnetische Feldstärke und Hochspannung sind nach ihm benannt. 2003 wurde seine Arbeit ins UNESCO-Register aufgenommen. In New York wurde eine Straßenecke, an der sein Labor lag, 1994 zur „Nikola Tesla Ecke“ ernannt. Tesla meldete in seinem Leben 700 Patente an, mehr als 300 davon sind in 27 Ländern auf fünf Kontinenten geschützt.

Die letzten zehn Jahre seines Lebens verbrachte Tesla in einem New Yorker Hotel, wo er 1943 im Alter von 87 Jahren starb. Der damalige Bürgermeister von New York, Fiorello La Guardia, ehrte Tesla in einer Abschiedsrede und zitierte dabei den slowenischen Schriftsteller Louis Adamic: „Letzten Mittwoch starb ein Mann in seinem Hotelzimmer hier in New York. Sein Name war Nikola Tesla. Er starb arm, aber er war einer der erfolgreichsten Menschen, die je gelebt haben. Seine Errungenschaften sind immens und werden mit der Zeit immer größer.“

Aufmerksamkeit von Thomas Edison

Tesla pflegte Kontakte zu prominenten Persönlichkeiten wie dem Schriftsteller Mark Twain und der französischen Schauspielerin Sarah Bernhardt. Im Film „The Prestige“ wurde Tesla von David Bowie dargestellt. Tesla begann seine Karriere 1878 in Maribor, Slowenien, als Hilfsingenieur. Nach dem Tod seines Vaters erfüllte er dessen Wunsch, eine Universität zu besuchen. Er studierte in Prag, Tschechische Republik, und setzte seine Karriere in Budapest, Ungarn, und Paris, Frankreich, fort.

Zwei Jahre später zog Tesla die Aufmerksamkeit von Thomas Edison auf sich, einem der Technik-Gurus Amerikas zu jener Zeit. Teslas erstes Patent wurde am 30. März 1884 in den USA angemeldet, nachdem er die Edison Company verlassen und seine eigene Firma, „Tesla Electric Light & Manufacturing“, gegründet hatte.

Tiefgründige Zitate über das Leben und die Wissenschaft

Tesla hatte auch viele Ideen, die er nie zum Patent anmeldete, wie zum Beispiel die Verwendung von Hochfrequenzströmen für medizinische Zwecke. Er dachte viel über sein Leben und die Wissenschaft nach. Er glaubte, dass die Wissenschaft riesige Fortschritte machen würde, wenn sie beginnt, nicht-physische Phänomene zu studieren.

Tesla war auch bekannt für seine tiefgründigen Zitate über das Leben und die Wissenschaft.