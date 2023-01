New York: Mosaik mit dem Antlitz von Nikola Tesla aus 487 Rubiks Würfel (VIDEO)

Der 14-jährige Andrej Mikulic, Schüler der neunten Klasse der Sekundärschule „Ivo Andric“ aus Banja Luka (Bosnien und Herzegowina), hat ein Mosaik mit dem Antlitz des großen Wissenschaftlers Nikola Tesla angefertigt.

Das Mosaik ist in jenem Hotel in New York entstanden, in dem Nikola Tesla gelebt hatte, berichtet Srpskainfo.

Das Kunstwerk, in dem satte 487 Rubiks Würfel verbaut wurden, nahm zweieinhalb Stunden in Anspruch.

„Einen Rubiks Würfel habe ich durch einen Mitschüler vor ca. zweieinhalb Jahren zum ersten Mal in die Hände bekommen. Anfangs habe ich fünf Minuten gebraucht, um ihn zu lösen, mittlerweile schaffe ich das in weniger als zehn Sekunden“, erklärt Andrej.

Sehen Sie sich an, wie das Mosaik aussieht:

Um es mit anderen Worten auszudrücken: Andrej braucht 45 bis 60 Züge, um den Zauberwürfel wieder richtig zusammenzusetzen.

Das erwähnte Mosaik mit dem Antlitz von Nikola Tesla hat Andrej bei einer von der Tesla Science Foundation organisierten Veranstaltung in New York aus 487 Rubiks Würfeln angefertigt.

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams, hat übrigens den 14. Januar zum Tag der Tesla Science Foundation erklärt, zudem jährt sich der Todestag von Nikola Tesla heuer zum 80. Mal.