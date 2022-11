Doppelgänger: Fußball-Fan sieht wie Novak Djokovic aus

Ein Video, das beim ersten Spiel der Weltmeisterschaft in Katar aufgenommen wurde, hat sich in sozialen Netzwerken verbreitet. Jemand bemerkte nämlich, dass das Spiel von einem Mann aus dem VIP-Bereich beobachtet wurde, der dem Tennisspieler Novak Djokovic sehr ähnlich sieht.

Der Mann saß ruhig auf seinem Platz und trug ein traditionelles arabisches Kleid, die Kandura. Viele scherzten, dass genau dieser Djokovic beim falschen Turnier gelandet sei.

“Nole ist auf dem falschen Sportplatz”, schrieb ein Instagram-Nutzer, und das Video sorgte für viele Kommentare.

„Falsches Turnier, Bruder“, „Noles Gesichtsausdruck ist so als ob er Jelenas Rezept für gesunde Ernährung hören würde“, „Er hat einen Witz verpasst“, „Djokovic vor der Siegerehrung. Cup in Turin“, „Dieser Mann schafft es überall“, sind nur einige der Kommentare unter dem Foto.

Das Foto wurde in dem Moment viral, als Djokovic in Turin den Norweger Kasper Ruud besiegte und zum sechsten Mal in seiner Karriere Sieger des ATP-Finales wurde. Dies ist Djokovics erster Masters-Titel seit 2015. Damit teilt er sich mit dem großen Schweizer Roger Federer den ersten Platz, wenn es um die Anzahl der Siege bei diesem Prestige-Turnier.