102-jährige Ärztin teilt 6 Geheimnisse für ein glückliches Leben

Die 102-jährige Ärztin Dr. Gladys McGarey ist ein leuchtendes Beispiel für ein langes, glückliches und erfülltes Leben. In ihrem Buch „The Well-Lived Life: A 102-Year-Old Doctor’s Six Secrets to Health and Happiness at Every Age“ teilt sie ihr erprobtes Wissen und ihre Erfahrungen, die sie im Laufe eines Jahrhunderts gesammelt hat. Ganzheitliche Medizin stellt dabei die Grundlage ihrer Erkenntnisse dar, um ein langes und zufriedenes Leben zu führen. Dabei sind ihre Ratschläge erstaunlich einfach umzusetzen, ohne große Opfer bringen zu müssen.

Dr. McGarey verfolgt konsequent fünf alltägliche Regeln, die sie ohne Ausnahme ausführt. Sie schläft jede Nacht neun Stunden, verbringt regelmäßig Zeit mit ihren Liebsten, legt mindestens 3.800 Schritte täglich zurück, verzichtet auf Alkohol und Rauchen, und widmet sich trotz ihres hohen Alters ihrer Lebensaufgabe als Ärztin. Doch die 102-Jährige hat noch weitere Prinzipien, die zu ihrer Langlebigkeit und ihrem Glücksgefühl beitragen.

Inspiriert durch ihre Lebenserfahrungen betont Dr. McGarey, dass das Leben zum Leben und Genießn da ist. Sie teilt ihre fünf grundlegenden Prinzipien, die für ein langes und erfülltes Leben wesentlich sind:

1. Das Leben selbst: Sie vergleicht das Leben mit einem Samen, der Aufmerksamkeit benötigt, um sein volles Potenzial zu entfalten. Erst wenn man das Leben aktiviert, kann es sich zum Besseren verändern.

2. Liebe: Sie sieht die Liebe als zentralen Aspekt des Lebens, welcher der Grund für unsere Existenz ist und alle weiteren Aspekte des Lebens beeinflusst.

3. Lachen: Lachen ohne Liebe ist ihrer Meinung nach grausam, doch in Kombination mit Liebe bringt es Freude und Glück.

4. Arbeit: Arbeit ohne Liebe empfindet sie als mühsam. Arbeit aus Liebe jedoch ist Glückseligkeit und treibt uns in unserer Lebensaufgabe voran.

5. Zuhören: Zuhören ohne Liebe ist bedeutungslos, doch Zuhören mit Liebe ermöglicht wahres Verständnis und erfüllt das Leben.

Die Weisheit der 102-jährigen Ärztin beinhaltet auch Ratschläge für schwierige Zeiten. Sie betont, dass man nicht in der Dunkelheit verharren sollte, sondern stets nach dem Licht suchen muss, das immer vorhanden ist.

Dr. Gladys McGareys Erfahrungen und Prinzipien bieten somit eine wertvolle Grundlage für Menschen jeden Alters für ein glückliches, gesundes und erfülltes Leben zu führen. Ihre einfache, aber wirkungsvolle Philosophie stellt dabei eine inspirierende Quelle für ein langes und zufriedenes Dasein dar.