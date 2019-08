11 Fails, die zeigen, wie dumm Menschen manchmal sind! (GALERIE)

„You had one job!“-Memes (zu Deutsch: „Du hattest nur eine Aufgabe) sind sehr bekannt in den sozialen Medien. Wir haben nun 11 Bilder für euch herausgepickt, die die Dummheit mancher Menschen aufzeigen sollen.

Wenn ein Pool-Design nicht durchdacht wurde

„Der Besitzer meines ‚AirBnB’s hat einen Hund namens Kevin. Der ungewöhnliche Hundename erschreckte mich zuerst“

The owner of my AirBnB has a dog named Kevin. His human-sounding name terrified me at first. pic.twitter.com/8CrUV1hMOp

— decent pigeon (@decentbirthday) July 1, 2019