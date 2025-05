13.000 laufen für den guten Zweck – Diese Straßen werden gesperrt

Tausende Läufer trotzen heute dem virtuellen Verfolger beim Wings for Life World Run in Wien. Statt Ziellinien entscheidet ein Catcher Car über das Aus im Rennen für die gute Sache.

Heute ist es wieder soweit: Der Wings for Life World Run lockt tausende Laufbegeisterte nach Wien und in andere Städte wie München, Ljubljana und Zug. In der österreichischen Hauptstadt gehen die Teilnehmer bereits zum zwölften Mal an den Start, um dem verfolgenden Catcher Car (Verfolgerfahrzeug) so lange wie möglich zu entkommen. Der Charity-Lauf verfolgt dabei ein klares Ziel: Die gesamten Einnahmen aus Startgeldern und Spenden fließen ohne Abzüge in die Rückenmarksforschung, um eines Tages Querschnittlähmung heilbar zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2014 hat der Lauf weltweit mehr als 1,5 Millionen Teilnehmer mobilisiert und über 51,9 Millionen Euro für die Forschung gesammelt.

Pünktlich um 13.00 Uhr fällt am Wiener Ring der Startschuss – zeitgleich mit allen anderen Austragungsorten weltweit. Rund 10.000 Läuferinnen und Läufer setzen sich vor dem Heldenplatz in Bewegung. Das Besondere an diesem Event: Es gibt keine klassische Ziellinie. Stattdessen entscheidet das virtuelle Catcher Car, das mit 30-minütiger Verzögerung die Verfolgung aufnimmt, über das individuelle Laufende. Während Hobbyläufer bereits nach etwa fünf Kilometern eingeholt werden, können Spitzenathleten Distanzen von bis zu 60 Kilometern zurücklegen. Nicht die Zeit, sondern einzig die bewältigte Strecke zählt als Ergebnis.

Der international erfolgreiche Laufevent findet weltweit heute zum elften Mal statt, wobei Wien einer der prestigeträchtigen Flagship-Standorte ist. Im vergangenen Jahr sicherte sich der Japaner Tomoya Watanabe mit beeindruckenden 70,1 Kilometern den Gesamtsieg im Männerbewerb, während bei den Frauen die Polin Dominika Stelmach mit 55,02 Kilometern triumphierte.

Wiener Laufroute

Die Laufroute startet am Heldenplatz und führt zunächst über den Ring am Burgtheater und der Universität Wien vorbei. Nach dem Schwedenplatz passieren die Teilnehmer die Wiener Staatsoper, bevor es über die Linke Wienzeile sowie den Gumpendorfer und Mariahilfer Gürtel durch verschiedene Bezirke geht. Die Strecke führt anschließend am Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museum sowie der Hofburg vorbei, wodurch die Läufer erneut den Startpunkt passieren.

Von dort geht es wieder zum Schwedenplatz und weiter über Weißgerberlände, Stadionbrücke, Lusthausstraße und Hauptallee. Nach Praterstern, Lassallestraße, Reichsbrücke und Wagramerstraße folgen Arbeiterstrandbadstraße, Rollerdamm und Steinitzsteg. Über die Donauinsel gelangen die Ausdauersportler zum Einlaufbauwerk und schließlich nach Niederösterreich.

Verkehrseinschränkungen

Für den Wiener Verkehr bedeutet die Großveranstaltung zahlreiche temporäre Einschränkungen. Die Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse wird bereits ab 09:45 Uhr bis etwa 16:15 Uhr gesperrt. Die Linke Wienzeile vom Getreidemarkt bis zum Gürtel sowie der Innere Gürtel zwischen Linker Wienzeile und Mariahilfer Straße sind von 12:25 bis circa 14:45 Uhr nicht befahrbar.

Auch die Autobahnabfahrten „Zentrum“ auf der A23 und A4 bleiben von 13:00 bis etwa 15:30 Uhr geschlossen. Praterstern, Lassallestraße und die Reichsbrücke in Richtung Wagramer Straße werden zwischen 13:15 und 15:45 Uhr gesperrt, wobei am Praterstern der Verkehr auf den zwei inneren Fahrstreifen aufrecht bleibt.

Auf der Reichsbrücke und der Lassallestraße stadteinwärts ist die Fahrt zwischen Schüttaustraße und Praterstern weiterhin möglich. Die Wagramer Straße stadteinwärts wird zwischen Erzherzog-Karl-Straße und Schüttaustraße von 13:30 bis etwa 15:45 Uhr gesperrt sein. Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte und können sich kurzfristig ändern.

Verkehrsteilnehmern wird dringend geraten, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und mit dem Auto großräumig um die betroffenen Bereiche herumzufahren.

