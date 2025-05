Verkehrschaos in Wien: Ring stundenlang gesperrt

Erneute Verkehrseinschränkungen in Wien: Der Wings for Life Run mit 13.500 Teilnehmern legt am Sonntag große Teile der Innenstadt lahm. Die Ringstraße wird für sieben Stunden gesperrt.

Der weltgrößte Charity-Lauf für die Rückenmarksforschung, Wings for Life Run, sorgt am Sonntag für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Wien. Mit 13.500 Teilnehmern wird das Event vom neuen Startpunkt am Heldenplatz aus über den Ring zum Prater und anschließend entlang der Donauinsel Richtung Tulln führen.

Die Ringstraße wird bereits ab 9.45 Uhr für den Verkehr gesperrt, wobei die Freigabe für 16.45 Uhr geplant ist. In Niederösterreich könnten einige Sperrungen, etwa am Treppelweg und beim Kraftwerk Greifenstein, länger andauern. Andere Straßenabschnitte werden früher wieder befahrbar sein.

Die Linke Wienzeile zwischen Getreidemarkt und Gürtel sowie der Innere Gürtel zwischen Linker Wienzeile und Mariahilfer Straße bleiben nur von 12.25 bis 14.45 Uhr gesperrt. Die Abfahrten Zentrum der Südost Tangente (A23) und von der Ost Autobahn (A4) werden zwischen 13.00 und 15.30 Uhr nicht passierbar sein.

⇢ Balkan Stories: Am Balkan führt kein Weg vorbei



Verkehrsexperten-Tipps

Verkehrsexperten des ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) raten, ähnlich wie beim Vienna City Marathon, auf die Stadtautobahnen auszuweichen. Für Fahrten in die Innenstadt empfehlen sie die Nutzung der U-Bahn-Linien. Auch für den Weg zum Flughafen sollten Autofahrer die Stadtautobahnen bevorzugen.

Auf der offiziellen Website des Events steht eine detaillierte Karte der Straßensperren und empfohlenen Umleitungsstrecken zur Verfügung. Diese zeigt, wie Autofahrer den betroffenen Innenstadtbereich am besten großräumig umfahren können.

Die Wiener Linien passen während des Events den U-Bahn- und Straßenbahnverkehr an, besonders auf den Linien, die durch die Innenstadt führen. Fahrgäste sollten vor Fahrtantritt die aktuellen Fahrpläne und Umleitungsinformationen prüfen.

Das Besondere am Wings for Life Run ist das sogenannte Catcher Car – eine mobile Ziellinie, die sich eine halbe Stunde nach dem Startschuss in Bewegung setzt und das Rennen für jeden Läufer individuell beendet, sobald sie ihn überholt.

Detaillierte Route

Die detaillierte Streckenführung durch die Innenstadt verläuft vom Rathausplatz über den Ring, Franz-Josefs-Kai, wieder Ring, Operngasse, Friedrichstraße, Linke Wienzeile, Gumpendorfer Gürtel, Mariahilfer Gürtel, Mariahilfer Straße, Babenbergerstraße, Ring, Hohenstaufengasse, Liechtensteinstraße, Alserbachstraße, Roßauer Lände, Franz-Josefs-Kai, Uraniastraße, Obere Weißgerberstraße, Dampfschiffstraße, Weißgerberlände, Erdberger Lände, Ludwig-Kößler-Platz, Stadionbrücke, Stadionallee, Lusthausstraße, Prater Hauptallee, Praterstern, Lassallestraße, Reichsbrücke, Wagramer Straße (Gegenfahrbahn), Arbeiterstrandbadstraße, Am Rollerdamm, Steinitzsteg und schließlich auf die Donauinsel Richtung Niederösterreich.

Nachdem erst vor einem Monat der Wien-Marathon stattfand und am vergangenen Donnerstag erneut umfangreiche Verkehrseinschränkungen galten, müssen sich die Wiener nun am Sonntag wieder auf erhebliche Verkehrsbehinderungen im Stadtzentrum einstellen.

📍 Ort des Geschehens