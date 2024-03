13. März: So wird der Mittwoch für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Du stehst bereit, Veränderungen vorzunehmen. Ziehe die richtigen Schlüsse und beginne auf einer neuen Grundlage. Deine Gesundheit könnte durch Nierenprobleme beeinträchtigt werden. Es wäre ratsam, mehr Flüssigkeit aufzunehmen, um Schadstoffe aus deinem Körper zu eliminieren.

Es erfordert keine große Anstrengung, andere zu überzeugen. Deine Entschlossenheit wird belohnt werden.

Stier

Dein Realismus ist von Optimismus geprägt. Das wird dir helfen, Leute um dich herum zu motivieren – du bist in guter Gesellschaft. Dein Geist ist ständig in Bewegung, was dich erschöpfen kann. Geh schrittweise vor und erhole dich in einer ruhigen Atmosphäre.

Dein Perfektionismus macht dich manchmal rücksichtslos. Sei realistisch und behalte deine Erwartungen in einer vernünftigen Perspektive.

Zwillinge

Du wirst die Gelegenheit bekommen, einen Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren, der dich heute noch belastet. Es zeichnet sich eine gute Nachricht ab. Bleib entspannt. Du wirst viele Fragen beantworten müssen, was zu nervlicher und geistiger Erschöpfung führen kann. Nimm nicht alles kommentarlos hin.

Die Entscheidungen, die du treffen wirst, werden instinktiv richtig sein. Verschwende keine Zeit und zögere heute nicht.

Krebs

Du wirst in der Lage sein, einen Konflikt mit deinen Mitmenschen zu lösen und Grund haben, stolz auf dich selbst zu sein. Allerdings wirst du auch kompromisslos und hart mit dir selbst ins Gericht gehen. Es wäre gut, das Gleichgewicht zwischen Handlung und Ruhe, Besinnung und Entspannung zu finden.

Die Menschen werden anspruchsvoller. Schalte vor allem nicht auf stur. Sei flexibel und mach Zugeständnisse. Das wird hilfreich sein.

Löwe

Dein Ausdruck wird deutlicher und prägnanter, aber sei dennoch nachsichtig mit anderen. Es zeichnen sich stressige Zeiten ab, also bleib gelassen und fokussiere dich auf deine Prioritäten. Übermäßige Unruhe und Aufregung werden nur zu Erschöpfung führen.

Akzeptiere nichts, was deine Pläne durchkreuzt. Es ist jetzt an der Zeit, Hindernisse aus dem Weg zu räumen!

Jungfrau

Du gehst den richtigen Weg, indem du dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzt, um inneren Frieden zu finden. Lass dich nicht von unnötigen Schuldgefühlen überwältigen. Es könnte hilfreich sein, deine Ernährung objektiv zu betrachten, um bestimmte Ungleichgewichte zu korrigieren und so mögliche Probleme zu vermeiden.

Dein Streben nach Fortschritt wird eine treibende Kraft für deine Beziehungen sein. Du kennst die Wege, um die Fehler der Vergangenheit wiedergutzumachen.