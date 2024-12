24-Jähriger will Lichterkette anbringen und stirbt

Es sollte der Beginn einer freudvollen festlichen Zeit werden. Ein 24-jähriger Bewohner von Escondido in Südkalifornien, beschloss am Morgen des 21. November, sein Haus mit Weihnachtsdekoration zu verschönern. Was als harmloses Vorhaben begann, endete jedoch in einer Tragödie.

In der Hoffnung, sein Zuhause in festlichem Glanz erstrahlen zu lassen, wollte er neben der herkömmlichen Dekoration auch eine Lichterkette an seinem Dach anbringen. Während des Versuchs, die Lichterkette über das Hausdach zu werfen, kam es zu einem tragischen Vorfall: Die Kette berührte eine Hochspannungsleitung, was einen schweren Stromschlag zur Folge hatte.

Rettungskräfte im Einsatz

Schnell herbeigerufene Rettungskräfte trafen am Unglücksort ein und fanden den jungen Mann kopfüber von einem Baum hängend vor. Es hatte etwa eine Stunde gedauert, bis sie nach der Abschaltung des Stroms in der Lage waren, ihn zu bergen. Sofort wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte intensiv versuchten, den 24-Jährigen wiederzubeleben. Trotz aller Bemühungen mussten sie jedoch nach anderthalb Stunden seinen Tod feststellen.

Beisetzung in Heimatland

Im Anschluss an dieses tragische Ereignis riefen seine Angehörige zu Spenden auf, um seine Überführung und Beisetzung in seiner Heimat Guatemala zu finanzieren. Auf der dafür eingerichteten Spendenseite veröffentlichten sie ein bewegendes Statement: „Weihnachtsbeleuchtung wird für immer eine besondere Bedeutung für uns haben, er wird für immer in unseren Herzen bleiben.“ Er soll in der Nähe seiner Familie zur letzten Ruhe gebettet werden.