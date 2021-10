3.700 Neuinfektionen: In diesen 3 Bundesländern ist das Ansteckungsrisiko am höchsten

Am Donnerstag wurden fast 3.700 Neuinfektionen gemeldet – so viele wie seit langem nicht mehr. Es wird davon ausgegangen, dass die Ampel-Kommission zwei weitere Bundesländer auf Rot schaltet.

Ein Aufwärtstrend bei den Ansteckungen mit dem Coronavirus ist bereits seit einigen Tagen zu beachten. Am heutigen Donnerstag wurden 3.648 Neuinfektionen und 11 Todesfälle gemeldet. Auch die Anzahl an Erkrankten, die im Krankenhaus medizinisch betreut werden müssen, ist gestiegen. Zum Vergleich: letzte Wochen waren es am Donnerstag 2.169 neue Corona-Fälle.

Neuinfektionen nach Bundesland

Niederösterreich 801 Oberösterreich 741 Wien 498 Steiermark 482 Salzburg 430 Tirol 280 Kärnten 251 Vorarlberg 105 Burgenland 60

Hohes Infektionsrisiko in 3 Bundesländern

Aller Voraussicht nach werden heute neben Salzburg auch Nieder- und Oberösterreich auf rot-geschaltet werden. Alle drei Bundesländer verfügen über eine Risikozahl von über 100, was für ein sehr hohes Infektionsrisiko steht, so die APA.

Insofern man sich an dieser Risikozahl orientiert, so herrscht in Wien, Tirol und Vorarlberg ebenfalls wieder ein hohes Risiko (orange) – derzeit sin diese Bundesländer jedoch gelb eingestuft. Die Bundeshauptstadt liegt jedoch genau an der Grenze zwischen Geld und Orange. Einzig das Burgenland weist mit 44,3 noch mittleres Risiko auf.