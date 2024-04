3 Gründe, warum Danka Ilics Leiche noch nicht gefunden wurde

Nach der Festnahme von Dejan Dragijevic, der den Mord an einem Mädchen gestanden hat, erlebt das Dorf Zlot einen Meinungsumschwung.

Fall Danka: Bruder des Hauptverdächtigen verstirbt in Polizeigewahrsam

In einem dramatischen Vorfall im Zusammenhang mit dem entsetzlichen Mord an der zweijährigen Danka Ilic ist D. D. (40) in den frühen Morgenstunden während