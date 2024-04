Fall Danka: Bruder des Hauptverdächtigen verstirbt in Polizeigewahrsam

In einem dramatischen Vorfall im Zusammenhang mit dem entsetzlichen Mord an der zweijährigen Danka Ilic ist D. D. (40) in den frühen Morgenstunden während seines Polizeigewahrsams verstorben.

Unerwarteter Tod während der Ermittlungen

D. D., der Bruder des Hauptverdächtigen D. D., befand sich unter dem Verdacht, seinem Bruder nach der Tat Hilfe geleistet zu haben. Nachdem ihm am Samstag eine 48-stündige Festnahme auferlegt wurde, verschlechterte sich sein Zustand rapide, woraufhin trotz des sofortigen Eingreifens von Polizeibeamten und den Ärzten des Gesundheitszentrums in Bor der Tod um 3:10 Uhr festgestellt wurde. Ein natürlicher Tod wurde von den Gerichtsmedizinern bescheinigt.

Die Suche wird intensiviert

Die sofortige Unterrichtung der Staatsanwaltschaft Zajecar führte zur Anordnung einer Obduktion am Institut für Gerichtsmedizin in Belgrad, um die genauen Todesumstände zu klären. D. D. hatte zuvor gestanden, seinem Bruder D. dabei geholfen zu haben, die Überreste der kleinen Danka zu beseitigen. Ein weiterer dramatischer Moment ereignete sich vor dem Haus von D. D., als Rettungskräfte eintrafen, um potenzielle Beweise im Zusammenhang mit dem Mord zu sichern. Die offizielle Todesursache wurde als Herzinfarkt festgestellt.

Diese unerwartete Wendung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Ermittlungen haben, da D. D. neben seinem Vater R. D. und seinem Bruder D.D. als Schlüsselfiguren in dem Fall galten. Die Ermittler arbeiten fieberhaft daran, das Puzzle zusammenzusetzen und Gerechtigkeit für die kleine Danka zu erlangen.