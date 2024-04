Tausende Tumore wegoperiert: SO sieht die Frau jetzt aus (FOTOS+VIDEO)

Die 42-Jährige Charmaine Sahadeo aus Trinidad und Tobago, die an einer genetischen Störung namens Neurofibromatose Typ 1 (NF1) leidet, hat sich kürzlich einer risikoreichen, aber lebensverändernden Operation unterzogen, um zahlreiche lebensbedrohliche Tumore zu entfernen, die ihren Körper bedeckt hatten.

Seltene Erkrankung

Bereits im Alter von 13 Jahren entdeckte Charmaine erste Anzeichen ihrer Erkrankung, als kleine Wucherungen ihr Gesicht zu verunstalten begannen. NF1, auch bekannt als Von Recklinghausen-Krankheit, ist eine Multiorganerkrankung, die die Bildung von Tumoren entlang der Nerven im gesamten Körper begünstigt. Diese Tumoren, bekannt als Neurofibrome, können sowohl gutartig als auch bösartig sein und sind in Charmaines Fall über ihre gesamte Haut verteilt. Zu den Symptomen gehören hell- oder dunkelbraune Flecken, die überall am Körper auftreten, weiche, nicht krebsartige Tumore auf oder unter der Haut, Ansammlungen von Sommersprossen an ungewöhnlichen Stellen und Probleme mit den Knochen, Augen und dem Nervensystem.

Belastung im Alltag

Im Lauf der Jahre wuchsen die Tumoren unkontrolliert weiter – auf ihrer Kopfhaut, in ihrem Mund, auf ihrem Gesicht sowie an Armen, Beinen und im Intimbereich. Aufgrund einer übermäßig großen Wucherung an ihrem Bein, erklärte die 42-Jährige, habe sie Schwierigkeiten, ihren Körper zu bewegen, und müsse einige Wucherungen neu anordnen, nur um sich hinzusetzen oder zu urinieren.

Sogar grundlegende Dinge wie Essen waren für sie eine Herausforderung. Charmaine gab einem der Tumoren in ihrem Mund sogar den Namen „Frank“, der ihr das Essen erschwerte und das Risiko des Erstickens barg. Charmaine sagte, ihre Gesundheitsprobleme schienen sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes vor etwa 20 Jahren „viel schlimmer“ zu werden, da bei ihr „tausende Knoten“ entstanden seien.

Sie behauptet auch, dass die NF-1-Neurofibromatose zum Scheitern ihrer 18-jährigen Ehe und ihrer finanziellen Not im Laufe der Jahre beigetragen habe, da sie Schwierigkeiten hatte, sich an einem Arbeitsplatz einzuleben.

Von vielen Ärzten abgelehnt

Mit unbeugsamem Willen entschied sich Charmaine, den Schritt zu wagen und reiste für eine umfangreiche Operation nach Los Angeles. Der Onkologe Dr. Ryan Osborne nahm sich ihrer an und stellte sich einer Herausforderung, die viele Ärzte bisher aufgrund des hohen Risikos nicht gewagt hatten. Die Operation war komplex und dauerte insgesamt 60 Stunden über einen Zeitraum von 10 Wochen. Trotz Atemschwierigkeiten und der Gefahr der Nasenverstopfung durch die Tumore, war Dr. Osborne entschlossen, so viel wie möglich zu bewirken. „Wenn die meisten Arzte einen Patienten sehen, der sich in einer komplexen Situation befindet, sehen sie nur ein hohes Risiko. Für mich war es eine Chance, einen großen Einfluss auf das Leben der Patientin zu nehmen“, erklärte Dr. Osborne.

Die Operation die alles veränderte

Das Ergebnis der Operation übertraf alle Erwartungen. Dutzende von Tumoren wurden entfernt, darunter auch „Frank“ und mehrere große im Gesicht. „Ich liebe es, wie ich jetzt aussehe. Vorher konnte man nicht mal mehr mein Gesicht erkennen – aber jetzt kann man wieder meine Augen sehen, meine Nase und meinen Mund“, außerte Charmaine überglücklich.

Mut und Akzeptanz

Trotz des Fehlens einer Heilung für NF1 hat Charmaine gezeigt, dass Mut und die richtige medizinische Versorgung eine neue Lebensqualität schaffen können. „Ich kann wieder richtig sehen – und das Wichtigste ist, dass ich viel besser atmen kann. Ich fühle mich jetzt wirklich schön. Ich fühle mich fantastisch“, teilte Charmaine strahlend mit. Ihre Geschichte ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie Widerstandsfähigkeit und die Suche nach Hilfe das Leben trotz einer seltenen und manchmal entstellenden Krankheit verändern können.