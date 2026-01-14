30 Kilo weniger und ständig auf Reisen: Ex-Präsidentin Kolinda zeigt ihre neue Freiheit

Von der Präsidentschaft zum Weltenbummler: Kolinda Grabar-Kitarovic teilt ihr Leben nach dem Amt – zwischen Strandcocktails, Selbstfindung und sozialem Engagement.

Die ehemalige kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic hat in den sozialen Medien Einblicke in ihr Leben nach der Politik gewährt. Mit einem Augenzwinkern verriet sie, dass Reisen für sie so selbstverständlich geworden sei, dass sie scherzhaft behauptet, „mit dem Kauf neuer Koffer eigentlich Miete zu zahlen“. Auf ihren Profilen teilte sie Impressionen von Strandaufenthalten mit Cocktails und Besuchen an zahlreichen beeindruckenden Destinationen.

Ihre Reiseroute führte die Ex-Präsidentin von den USA über die Karibik bis nach Nordafrika und auf die Arabische Halbinsel. Während viele dieser Reisen berufliche Hintergründe hatten, legte sie bewusst Wert darauf, auch Zeit ausschließlich für sich selbst zu reservieren. Als symbolischen Abschluss eines Jahres, das sie selbst als Phase der „Bewegung, Veränderung und Selbstreflexion“ bezeichnet, nennt sie den Start des Kanals „Euronews Travel“ in Doha im vergangenen Jahr.

Persönliche Reflexionen

Grabar-Kitarovic spricht offen darüber, dass das letzte Jahr für sie persönlich herausfordernd war. Das Reisen habe ihr jedoch geholfen, wieder zu sich selbst zu finden und neue Perspektiven zu gewinnen. In ihrem Social-Media-Beitrag reflektiert sie: „Wenn Menschen sich respektiert fühlen, öffnen sich Türen. Wenn sie sich nicht respektiert fühlen, wird sie keine Autorität dazu zwingen können.“ Die Ex-Präsidentin ergänzt: „In einer Welt, die oft Lärm und Konflikt belohnt, schafft Freundlichkeit Vertrauen, Loyalität und Brücken, die Bestand haben.“

Ihren Facebook-Post schloss sie mit den Worten: „Am Ende erinnern sich nur wenige an Ihre Politik, aber alle erinnern sich daran, wie sie sich durch Sie gefühlt haben.“

Aktuelle Tätigkeiten

Bei einer Gelegenheit gab Grabar-Kitarovic auch Einblick in ihre aktuellen Tätigkeiten. Etwa 80 Prozent ihrer Zeit widmet sie ehrenamtlichen Tätigkeiten in verschiedenen gemeinnützigen Organisationen. Ihr Engagement umfasst Bereiche wie internationale Sicherheit, Bildungsrechte – besonders für Mädchen –, Geschlechtergleichstellung, Gesundheitsrechte und Sport. In der Öffentlichkeit sorgte auch ihre beeindruckende Gewichtsabnahme von 30 Kilogramm für Aufmerksamkeit.

Wie das Portal Index.hr berichtet, ist die frühere kroatische Staatschefin zudem Eigentümerin und Direktorin des in Zagreb registrierten Unternehmens KGK Advising & Professional Services d.o.o.