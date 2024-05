34 Jahre später: Tajci glänzt in ihrem rosa Eurovision-Kleid!

Ein nostalgischer Moment durchdringt die europäische Musikszene: Vor genau 34 Jahren fand der 35. Eurovision Song Contest (ESC) im Herzen Kroatiens (damals Jugoslawien) statt. Tatjana Cameron Tajci, damals eine strahlende Vertreterin Kroatiens, blickt auf ihr herausragendes siebtes Platzierungsergebnis zurück.

Heute teilt sie auf Instagram, wie sie bis heute von dem legendären rosa Kleid aus dem Jahr 1990 begleitet wird. „Das gleiche Kleid 34 Jahre später, das immer noch hervorragend passt“, postete sie und beweist, dass Stil und Charme zeitlos sind. Trotz ihrer anfänglichen Abneigung gegen das Kleid erkennt sie nun dessen Einzigartigkeit: „Das rosa Kleid wurde schnell hergestellt, obwohl es einen Standard gesetzt hat und mit Liebe in jedem Stich gefertigt wurde“, reflektierte Tajci in einem Interview.

(FOTO: Instagram/@tajcicameron)

Der ESC 1990 fand am 5. Mai in der Konzerthalle Vatroslav Lisinski in Zagreb statt. Dieses Ereignis wurde durch den Sieg der Band ‚Riva‘ im Vorjahr ermöglicht, die den Wettbewerb nach Jugoslawien brachte. Während Toto Cutugno für Italien mit „Insieme: 1992“ den Sieg davontrug, hinterließen die Gastgeber mit ihrer Liebe zur Musik und ihrem Engagement einen bleibenden Eindruck. Moderiert wurde das Event von Helga VlahoviC und Oliver Mlakar, die charmant durch den Abend führten.

Drei Jahrzehnte später ist Tajcis Hit „Hajde da ludujemo“ immer noch in den Herzen der Fans, was ihr einen ehrenvollen Auftritt in Schweden sichert. „Ja, ich werde in Schweden sein. Tatsächlich werde ich in einem Club für Fans auftreten, und es ist einfach großartig zu sehen, dass dieses Lied lebt und weiterlebt“, verkündete sie freudig.