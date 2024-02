Doch kein Gewinn: Mann verklagt Lotterie wegen falschen Zahlen

Der 6. Januar 2023, ein Datum, das John Cheeks wohl nie vergessen wird. An diesem Tag kaufte er einen Powerball-Lottoschein mit den Zahlen 7, 15, 23, 32, 50 und der Zusatzzahl 2. „Die Zahlen setzen sich aus den Geburtstagen meiner Familienangehörigen zusammen“, verriet er einem örtlichen TV-Sender.

Am darauffolgenden Tag konnte er sein Glück kaum fassen, als er die Gewinnzahlen auf der offiziellen Powerball-Website checkte: Sie stimmten mit seinen überein. John Cheeks war überzeugt, dass er den Jackpot in Höhe von 340 Millionen Dollar (rund 316 Mio. Euro) geknackt hatte.

Doch die Freude währte nur kurz. Als er am 10. Januar 2023 seinen vermeintlichen Gewinnerschein im „Lotterie-Gewinncenter“ in Washington D.C. einlösen wollte, erlebte er eine herbe Enttäuschung. „Er sagte: ‚Ihr Schein ist eine Niete. Werfen Sie ihn in den Mülleimer!‘“, erinnert sich Cheeks an die Worte des Mitarbeiters. „Ich antwortete ‚Sind Sie wahnsinnig? Schauen Sie auf Ihre Webseite‘ Doch davon wollte er nichts hören.“

Fehler auf Website

Die Website hatte tatsächlich einen Fehler: Falsche Gewinnzahlen waren angezeigt worden. Dies wurde John Cheeks erst bewusst, als er seinen Anwalt Richard Evans einschaltete. „Die Lotteriegesellschaft hat uns bislang noch nicht einmal beweisen können, dass der Fehler nicht bei ihr lag. Und selbst wenn es ein Fehler war, soll das Gericht entscheiden, was meinem Mandanten zusteht“, erklärt Evans gegenüber dem Sender Channel4Washington.

John Cheeks‘ Fall ist noch nicht abgeschlossen. Sein Lottoschein liegt sicher verwahrt in einem Bankschließfach, während er auf die Entscheidung des Gerichts wartet. Doch er ist nicht der Einzige, der aufgrund eines Website-Fehlers glaubte, im Lotto gewonnen zu haben. Im November 2023 passierte ein ähnlicher Vorfall bei der Staatslotterie von Iowa. Dort blieben die falschen Gewinnzahlen für sechs Stunden über Nacht online. Im Gegensatz zu Cheeks durften die Spieler, die in diesem Zeitraum Online-Gewinne von bis zu 200 Dollar geltend gemacht hatten, ihr Geld behalten. Der Jackpot der Powerball-Lotterie wurde übrigens erst am 6. Februar 2023 geknackt und lag zu diesem Zeitpunkt bei 756,6 Millionen Dollar.