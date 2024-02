Sebastian Kurz schuldig gesprochen!

Im Falschaussageprozess vor dem Wiener Landesgericht für Strafsachen wurde heute der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP für schuldig befunden. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Kurz wurde beschuldigt, vor dem „Ibiza“-U-Ausschuss falsche Aussagen gemacht zu haben, indem er seine Rolle bei Postenbesetzungen in der Staatsholding ÖBAG bagatellisiert hatte. Auch sein ehemaliger Kabinettschef, Bernhard Bonelli, wurde für schuldig befunden. Richter Michael Radasztics verhängte eine achtmonatige Freiheitsstrafe für Kurz und eine sechsmonatige Strafe für Bonelli.

Schlussplädoyer

Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic zeigte sich in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Wien überzeugt: „Selten war ein Fall der Falschaussage so klar gelagert“. Im Zentrum der Kontroverse steht die Besetzung des Chefpostens bei der Staatsholding Öbag mit Kurz‘ Vertrauten Thomas Schmid, bei der der Ex-Kanzler laut Anklage aktiven Einfluss genommen haben soll.

Rechtfertigung des Urteils

Der Richter erklärte, dass der Gesetzgeber Falschaussagen vor dem U-Ausschuss unabhängig von den Umständen gleich beurteile. Dabei betonte er, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) argumentierte in ihrem Plädoyer, dass bei beiden Angeklagten der Tatbestand der Falschaussage eindeutig erfüllt sei. Insbesondere bei Kurz sei die Motivation politisch gewesen, um öffentlich nicht mit Postenschacher in Verbindung gebracht zu werden. Die WKStA lehnte die Möglichkeit eines Aussagenotstands ab und warnte vor einer Abschaffung der Wahrheitspflicht vor U-Ausschüssen.

Die WKStA betonte in ihrem Plädoyer die klare Erfüllung des Tatbestands der Falschaussage bei beiden Angeklagten. Kurz habe aus politischen Gründen falsch ausgesagt, um einer Verbindung mit Postenschacher zu entgehen. Die Anklage forderte bedingte Freiheits- und unbedingte Geldstrafen. Die Verteidiger hingegen wiesen die Vorwürfe zurück und plädierten auf Freisprüche. Kritik wurde an der Dauer des Verfahrens laut, insbesondere an der scharfen Textinterpretation der Staatsanwaltschaft, die von Bonellis Anwalt als „Falschantrag“ bezeichnet wurde.

Schlussworte der Angeklagten

In den Schlussworten betonte Sebastian Kurz, dass es nicht seine Absicht war, vor dem Strafrichter zu landen, und kritisierte erneut die vermeintliche Fehlinterpretation durch die WKStA. Bonelli reflektierte persönlich über die letzten drei Jahre, erwähnte Sorgen um seine Kinder und zwei Wallfahrten.

Kein Kavaliersdelikt

Kurz, der sich vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss im Juni 2020 als informiert, aber nicht involviert darstellte, steht nun im Rampenlicht der Justiz. Adamovic vermutet, dass Kurz aus PR-taktischen Gründen so reagierte, „um eine unerwünschte politische und mediale Kritik wegen offensichtlichen Postenschachers zu vermeiden“. Es geht hier nicht um ein Kavaliersdelikt. Eine Falschaussage, insbesondere von einem Bundeskanzler vor einem Parlamentsgremium, wiegt schwer. Staatsanwalt Roland Koch betonte, dass Kurz seiner Vorbildfunktion als Politiker nicht gerecht geworden sei.

Der ehemalige Regierungschef, der die Vorwürfe vehement abstritt, hatte während seiner Amtszeit den Bürgern einen „neuen Stil“ versprochen, der einen Abschied von der allzu verbreiteten Vetternwirtschaft signalisieren sollte.