Liebes-Aus nach Lotto-Gewinn: Sie darf alles behalten!

Es klingt wie eine moderne Fassung eines Shakespeare Dramas, nur dass in dieser Geschichte nicht nur die Liebe, sondern auch eine Menge Geld auf dem Spiel steht. Die Protagonisten: Michael Cartlidge (39) und Charlotte Cox (37). Ein frisch verliebtes Paar aus der englischen Stadt Spalding. Sie gewinnen eine Million Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) im Lotto, doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Charlotte entscheidet sich für den Gewinn und gegen die Liebe.

Die Geschichte beginnt harmlos. Während eines gemeinsamen Einkaufs im Supermarkt schlägt Michael Cartlidge vor, ein Rubbellos zu kaufen. „Charlotte sagte, dass sie kein Geld für Rubbellose übrig hat, aber ich antwortete, dass ich ihr das Geld überweisen würde“, erzählt Michael der britischen Zeitung „The Sun“. Da er seine Bankkarte vergessen hatte, zahlte Charlotte an der Kasse. Währenddessen behauptet Michael, das Geld per App überwiesen zu haben. „Auf der Überwachungskamera sieht man, wie ich dies tue“, so Michael selbstbewusst.

Mega Gewinn

Zurück zu Hause entpuppt sich das Rubbellos als Jackpot. „Wir konnten es nicht glauben“, erinnert sich Michael an den Moment des unfassbaren Glücks. Ein spontaner Urlaub ans Meer folgt, Träume von einem neuen Haus und einem neuen Auto werden geweckt. „Wir sprachen darüber, ein neues Haus zu kaufen. Sie wollte ein neues Auto, nichts Teures, einen Kia oder etwas Ähnliches“, erzählt Michael.

Ende der Beziehung

Doch das Glück währt nicht lange. Wie aus dem Nichts beendet Charlotte die Beziehung und beansprucht den gesamten Gewinn für sich. „Ich weiß, dass sie über ihr Bankkonto dafür bezahlt hat, aber es sollte aus moralischen Gründen zur Hälfte geteilt werden“, argumentiert Michael.

Die Lotto-Gesellschaft in England sieht sich nun gezwungen, den Fall zu untersuchen. Sie befragt das Paar getrennt voneinander und auch die Verkäuferin im Supermarkt, die bestätigt, dass Michael das Geld überwiesen hat. Doch Charlotte bleibt bei ihrer Version: „Ich habe das Ticket gekauft. Er hat mir kein Geld überwiesen.“

Nach wochenlangen Untersuchungen und einem Betreiber-Wechsel fällt die Entscheidung: „Das bedeutet, dass der Preis nur an eine Person ausgezahlt werden kann und so wurde es auch immer kommuniziert“, erklärt ein Sprecher der Lotto-Gesellschaft. Hätten Michael und Charlotte den Gewinn teilen wollen, hätten sie einen Vertrag aufsetzen müssen. Ein bitterer Schluss für Michael, der nun nicht nur seine Liebe, sondern auch seinen Anteil am Gewinn verloren hat.