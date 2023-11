Chicos Freundin putzt sich mit 500-Euro-Schein die Nase

Chico, der Dortmunder Lotto-König, ist bekannt für seine Großzügigkeit und seinen teuren Geschmack. Doch nun hat er eine neue Errungenschaft, die nicht aus dem Luxussegment stammt: Candice, eine 36-jährige Polizistin und Modebloggerin. Doch das junge Glück wird getrübt durch Vorwürfe, Candice sei nur auf das Geld des Lottokönigs aus.

Chico, oder Kürsat Yidirim, wie er bürgerlich heißt, hat schon so manches Vermögen ausgegeben. Seine Neuerwerbungen wie Porsche und Ferrari haben Schlagzeilen gemacht, genauso wie seine Großzügigkeit gegenüber Freunden. Nun sorgt seine neue Freundin Candice für Aufsehen. Die Polizistin und Instagram-Bloggerin aus Chicos Heimatkiez Dortmund-Nordstadt steht seit Bekanntwerden der Beziehung unter Beschuss. Unzählige Hass-Mails und üble Kommentare fluten ihre Social-Media-Kanäle. Die Anschuldigung: Sie sei nur auf Chicos Millionen aus.

Doch Candice lässt sich nicht unterkriegen. Mit einem ironischen „Ah ja, sehr gut! Gut, dass du das sagst! Dann kündige ich jetzt meinen Job wohl am besten und löse meine Selbstständigkeit hier auf Instagram auf. Ich lebe dann einfach auf Kosten meines Freundes“, kontert sie die Vorwürfe. Auch Chico selbst hat sich bereits gegen die hasserfüllten Kommentare zur Wehr gesetzt. Doch das hält die Neider nicht ab.

Das Paar hat nun eine kreative Art gefunden, mit der Situation umzugehen. In einem Instagram-Video ist Candice zu sehen, wie sie schluchzend in die Kamera spricht: „Die Welt ist so gemein zu mir. Alle ärgern mich. Das Internet hasst mich.“ Sie bittet Chico um ein Taschentuch, der ihr stattdessen eine 500-Euro-Banknote reicht. Mit den Worten „Kann ich noch eins haben?“ schnäuzt sie sich in einen weiteren Geldschein. Der Kommentar dazu: „Haters, do what you love to do“. Ein Hinweis darauf, dass der Clip nicht allzu ernst genommen werden sollte, folgt.

Doch selbst diese humorvolle Aktion stößt auf Kritik. „Armutszeugnis“ und „Peinlich und das als Polizistin. Kein Wunder, dass kaum noch jemand Respekt vor Uniformierten hat“, sind nur einige der Reaktionen. In einem Interview betonte das Paar erneut, dass es sich um ein Schauspiel handelte und die Banknoten nicht wirklich als Taschentücher verwendet wurden.