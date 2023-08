Diese Süßigkeit verlängert euer Leben!

Gilt das süße Glück Schokolade nun als Sünde oder Segen? Jahrelang wurden hitzige Debatten darüber geführt, ob die beliebte Süßigkeit uns eher schadet oder nützt. Aktuelle Forschungsergebnisse der Universität Köln werfen jedoch ein neues Licht auf diese Frage.

Eine cremige Tafel Schokolade – sie ist nicht nur eine Gaumenfreude, sondern bietet auch Trost in den dunkelsten Stunden. Jedoch wird ihr Genuss oft von schlechtem Gewissen getrübt, das sich in den Schatten des hohen Zuckergehaltes duckt. Die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft könnten jedoch ein neues Kapitel in der Geschichte der Schokolade aufschlagen.

dunkle Schokolade am gesündesten

Die Studie der Fachschaft Pharmakologie an der Universität Köln konzentriert sich auf dunkle Schokolade. Anders als weiße und Milchschokolade, behält sie einen hohen Anteil an gesundheitsfördernden Stoffen, vor allem im Kakao. Je höher der Kakaoanteil, desto gesünder die Schokolade – so lautet die einfache Regel.

Die Untersuchungsergebnisse sind klar: Dunkle Schokolade ist nicht nur unbedenklich, sondern könnte das Leben verlängern. Die Polyphenole in ihr stärken das Herz-Kreislauf-System und senken den Blutdruck. Das verringert das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich. Die Studie zeigt auch, dass die im Kakao enthaltenen Antioxidantien positiv auf unser Gehirn wirken. Sie bekämpfen schädliche freie Radikale und fördern die langfristige Gesundheit des Gehirns.

Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass diese gesundheitsfördernden Wirkungen primär in dunkler Schokolade mit hohem Kakaoanteil zu finden sind.