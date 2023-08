Nie mehr „Bad Hair Day“: Revolutionäre Tipps für feuchte Tage!

Feuchtes Wetter und Regen sind oft die Feinde einer perfekten Frisur. Doch mit den richtigen Pflege- und Styling-Tipps kann man auch an solchen Tagen einen „bad hair day“ vermeiden.

Feuchtes Wetter kann oft eine Herausforderung für unsere Haare darstellen. Eine Frisur, die im Spiegel gut aussieht, kann sich schnell in einen „bad hair day“ verwandeln, sobald wir das Haus verlassen. Um dieses Schönheitsproblem zu lösen, ist es entscheidend, mehr Zeit und Mühe in die Haarpflege und das Styling zu investieren.

Zunächst ist es wichtig, ein hochwertiges Shampoo und einen Conditioner zu wählen, die zu Ihrem Haartyp passen. Ein Leave-in-Conditioner kann ein großartiger Verbündeter im Kampf gegen frizzy Haare sein. Vor dem Styling sollten Sie ein Hitzeschutzprodukt auftragen und nach dem Trocknen empfehlen Haarexperten, ein Haaröl von der Mitte der Strähnen bis zu den Spitzen zu verwenden, besonders wenn das Haar trocken ist. Vergessen Sie nicht, Ihr Haar mit Haarspray zu fixieren, um sicherzustellen, dass es an Ort und Stelle bleibt.

Was die Frisuren betrifft, so sind glattes Haar und die sleek Variante an feuchten Tagen nicht die beste Wahl, ebenso wie perfekte Locken und Wellen. Denn das Haar wird bei der geringsten Berührung mit Feuchtigkeit widerspenstig und verliert leicht an Volumen. An feuchten Tagen sind ein Pferdeschwanz oder eine Hochsteckfrisur, also hochgestecktes Haar, eine bessere Wahl. Wenn Ihnen diese Option zu monoton oder bereits gesehen erscheint, haben wir einige Vorschläge, die Sie überzeugen könnten.

Niedrige Hochsteckfrisuren

Eine niedrige Hochsteckfrisur ist raffiniert, elegant und ideal für alle Gelegenheiten. Sie können alle ihre Varianten ausprobieren, sowohl die glatte als auch die messy Variante. Wenn Sie sich für die erste Variante entscheiden, vergessen Sie nicht, Ihr Haar mit Haarspray zu fixieren, damit alle Strähnen „an Ort und Stelle“ sind. Für einen Wow-Effekt können Sie mit Haarnadeln spielen und statt eines gewöhnlichen Haargummis einen Scrunchie wählen oder die Frisur mit Haarspangen mit Details schmücken.

Zöpfe

Zöpfe sind ebenso praktisch und vielleicht noch effektiver. Fischgrätenzopf, hoher Pferdeschwanz in einem Zopf, messy Variante, zwei Zöpfe – die Wahl liegt bei Ihnen. Es braucht ein wenig Übung, aber in nur wenigen Minuten können Sie eine Frisur bekommen, die von morgens bis abends perfekt funktioniert.

Haaraccessoires

An Tagen, an denen das Haar völlig widerspenstig ist, binden Sie es zu einem Pferdeschwanz und helfen Sie sich mit verschiedenen Haarreifen. Sie begleiten uns schon seit einigen Jahren und sind ein großartiger Zusatz, den viele High-Street-Marken in ihren Kollektionen anbieten. Von den grundlegenden in Schwarz bis hin zu Statement-Modellen, die selbst das einfachste Styling auffrischen, sehen Haarreifen besser aus als je zuvor und dieses Frühjahr ist die Zeit, einen in Ihre Kollektion aufzunehmen, wenn Sie noch keinen haben.