Morgens oder abends: Wann ist es am günstigsten einzukaufen?

Die steigende Inflation und der Februar als traditionell einkaufsintensiver Monat treiben viele Österreicher dazu, auf der Suche nach günstigen Angeboten und Schnäppchen gezielt einzukaufen. Um beim Einkaufen Geld zu sparen, greifen einige auf Tricks wie das Einkaufen zur richtigen Uhrzeit zurück. Denn die Preise von Lebensmitteln können je nach Uhrzeit schwanken und sich damit auch auf den Geldbeutel auswirken. Doch wann genau ist die beste Zeit, um im Supermarkt einzukaufen?

In Zeiten steigender Preise und begrenzter Budgets ist die Jagd nach Schnäppchen bei Verbrauchern hoch im Kurs. Ob bei Möbeln, Elektronik oder Kleidung – viele Menschen warten geduldig auf günstige Angebote und schlagen erst dann zu. Auch im Supermarkt ist das nicht anders, wie der Handelsverband Bayern bestätigt. Doch es gibt noch einen zusätzlichen Trick, um beim Einkaufen Geld zu sparen: Die richtige Uhrzeit. Denn auch die Preise von Lebensmitteln können je nach Tageszeit schwanken und damit den Geldbeutel entlasten. Wie das genau funktioniert und welche Zeiten sich besonders lohnen, erfahren Sie hier.

Supermärkte und Discounter haben die Einkaufsgewohnheiten ihrer Zielgruppen im Blick. Pensionisten sind oft vormittags unterwegs, während Berufstätige eher abends einkaufen. Die Frage, zu welcher Uhrzeit man am günstigsten einkaufen kann, ist jedoch komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einkaufsangebote und -aktionen sowie die Nachfrage und Verfügbarkeit von Produkten können eine Rolle spielen. Es kann sich aber auch lohnen, kurz zwei Stunden vor Ladenschluss oder früh am Morgen einzukaufen, um reduzierte Produkte zu ergattern. Letztendlich sollte jeder individuell entscheiden, welche Einkaufszeit am besten zu den eigenen Bedürfnissen und Gewohnheiten passt.

Laut Insiderinformationen gibt es tatsächlich Produkte, die im Laufe des Tages billiger werden. Besonders in den Frischeabteilungen wie Obst und Gemüse oder Backwaren werden Preise etwa zwei Stunden vor Ladenschluss reduziert. Auch in anderen Bereichen kann man an bestimmten Wochentagen sparen, beispielsweise bei Wurst und Käse im Kühlregal an Samstagen oder vor Feiertagen. Hier wird die Preisschraube aufgrund des nahenden Mindesthaltbarkeitsdatums heruntergedreht und man kann bis zu 50 Prozent sparen.