Die saudische Pro-Liga zieht immer mehr europäische Fußballstars an. Mit prominenten Spielern wie Cristiano Ronaldo und Karim Benzema, die bereits den Wechsel vollzogen haben, und Neymar, der gerade seine medizinische Untersuchung bei Al-Hilal bestanden hat, stellt sich die Frage: Wird die saudische Pro-Liga zur neuen Heimat der Fußball-Elite?

Die internationale Fußballwelt ist in Bewegung. Immer mehr europäische Stars zieht es nach Saudi-Arabien. Cristiano Ronaldo, der im Januar das Trikot von Manchester United gegen das von Al-Nassr tauschte, prognostizierte: „Die saudische Liga wird in den nächsten Jahren zu den fünf stärksten gehören.“ Viele belächelten seine Aussage, doch der Portugiese scheint zu wissen, was er sagt.

Nur ein halbes Jahr später folgten Dutzende Spieler aus Europa Ronaldo nach Saudi-Arabien, darunter auch große Stars wie der letzte Gewinner des Goldenen Balls, Karim Benzema. Die Transferperiode ist noch nicht abgeschlossen und weitere Mega-Transfers von finanziell starken Clubs aus Saudi-Arabien sind zu erwarten. Ihre Angebote können selbst die größten europäischen Clubs nicht übertreffen.

Doch nicht alle Spieler sind bereit, den Wechsel zu vollziehen. Absagen gab es von Spielern wie Kylian Mbappe, Luka Modric und Lionel Messi. Und auch unter den Fans gibt es Skepsis. Einige betrachten Europa als die elitärste Fußballwelt, unabhängig davon, welche Spieler dort sind. Andere sind der Meinung, dass der saudische Fußball aufgrund der Trophäen, um die diese Clubs kämpfen, nicht so attraktiv ist. Und dann gibt es die Fans, die an die Clubs gewöhnt sind, die sie lieben und die sich hauptsächlich in Europa befinden.

Doch die saudische Pro-Liga wird auch ihre Fans in Europa haben. Sie wollen ihre Helden weiterhin auf dem kleinen Bildschirm sehen.