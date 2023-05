Gamescom 2023: Ein Vorgeschmack auf die größte Videospiel-Messe in Europa

Die Gamescom in Köln hat erstmals 2009 Besucher empfangen und ist inzwischen die wichtigste Messeveranstaltung für Publisher von Videospielen. Jahr für Jahr empfängt die Gamescom hunderttausende Besucher.

Welche Aussteller auf der Gamescom 2023 vertreten sind, steht weitgehend noch in den Sternen. Erfreulicherweise hat Nintendo bereits zugesagt, nachdem der japanische Konsolenhersteller im Vorjahr zu Hause geblieben war. Was Nintendo zeigen könnte, bleibt fürs Erste ein Geheimnis.

Wann die Gamescom 2023 stattfindet

Wie in jedem Jahr – seit der ersten Gamescom 2009 – findet die Messe im August statt. Zwischen dem 23. und 27. August stellen Publisher und Entwickler auf knapp 220.000 Quadratmeter Fläche die neuesten Computer- und Videospiele vor.

2022 haben 265.000 Menschen der Veranstaltung einen Besuch abgestattet. Seit April lassen sich online Tickets erstehen. Die Preise variieren zwischen 9 € und 75 €, je nachdem, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und für wie viele Personen gebucht wird.

EA Sports FC auf der Gamescom 2023?

Die Gerüchteküche brodelt, Stand jetzt – Ende April 2023 – ist allerdings wenig bekannt über die Aussteller. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass Electronic Arts von sich reden machen könnte. Denn: Die Veröffentlichung von EA Sports FC ist für September 2023 geplant, sprich wenige Wochen nach Ende der Gamescom.

EA dürfte daran gelegen sein, die neue Marke in die Öffentlichkeit zu tragen. Nach einem Disput um die Namensrechte der FIFA-Spiele gehen die beiden Streithähne – EA und FIFA – nunmehr getrennte Wege. EA hatte sich aber jahrelang dem Fußballsport verschrieben und will das Know-how einsetzen, um das Erfolgsmodell mit EA Sports FC fortzusetzen. Jetzt besteht zu befürchten, dass Gelegenheitsspieler das Drama um den Namen verpasst haben und auf ein FIFA warten, statt EA Sports FC eine Chance zu geben. Dies gilt es aus Sicht von EA zu verhindern.

Ob das neue EA Sports FC auf der FIFA-Reihe aufbauen kann, bleibt abzusehen. Auch bleibt offen, welcher Entwickler den nächsten FIFA-Ableger entwickelt. Geplant ist dies vonseiten des FIFA-Verbands jedenfalls.

Nintendo bestätigt Teilnahme

Nachdem Nintendo der Gamescom 2022 zum ersten Mal seit Bestehen der Messe ferngeblieben war, hat das japanische Unternehmen die Teilnahme etwa zeitgleich mit dem Beginn der Ticketverkäufe bejaht. Die anderen beiden Konsolenhersteller – Sony und Microsoft – halten sich noch bedeckt. Jedoch ist dies nicht ungewöhnlich. Tatsächlich hat Nintendo ziemlich früh erklärt, an der Gamescom 2023 teilnehmen zu wollen.

Was Nintendo auf der Gamescom enthüllen könnte, ist ungewiss. Erfahrungsgemäß enthüllt Nintendo Spiele, die wenige Wochen später erscheinen. The Legend of Zelda: Tears of Kingdom und Pikmin 4 werden aber schon ab Mai und Juli verkauft, kommen also nicht infrage. Gerüchte vermuten, dass ein Nachfolger zur Nintendo Switch gezeigt werden könnte. Da die Switch über 6 Jahre alt und technisch recht betagt ist, glauben manche Beobachter, dass eine neue Switch in den Startlöchern stehen könnte. Dagegen spricht, dass die Switch nach wie vor hohe Verkaufszahlen verzeichnet und weniger stark mit Sony und Microsoft konkurriert als PlayStation und Xbox untereinander.

Wahrscheinliche Aussteller

Welche Aussteller sich auf der Gamescom 2023 einfinden, ist unklar. Zugesagt haben – abgesehen von Nintendo – bislang nur Aerosoft, Assemble Entertainment, Giants Software, HoYoverse und Tencent. Giants Software entwickelt den Landwirtschafts-Simulator; HoYoverse hat sich mit Genshin Impact einen Namen gemacht.

Mit Blick auf die Gamescom 2022 stehen die Zusagen einiger recht bekannter Publisher aus. Im Vorjahr waren Bandai Namco, Capcom, Konami, Microsoft (Xbox), Sega, THQ Nordic, Ubisoft und Warner Bros. Games zugegen. Dass alle genannten Aufsteller zur Gamescom 2023 strömen, sollte nicht erwartet werden. Die meisten dürften aber einen Ausstellungsplatz buchen, um neue Releases zur Schau zu stellen.

Die E3 schwindet – die Gamescom bleibt

Während die Gamescom seit 2009 kontinuierlich stattfindet, wurde die E3 – einst die wichtigste Messe für Videospiele – 2023 erneut abgesagt. Ursprünglich war fest geplant, die E3 im Sommer stattfinden zu lassen. Allerdings mehrten sich die Absagen seitens der Publisher und Entwickler. Schließlich sahen sich die Veranstalter gezwungen, die E3 abermals ausfallen zu lassen.

Die Zukunft der E3 ist ungewiss. Umgekehrt könnte die Gamescom vom Wegfall der E3 profitieren. Publisher könnten sich verpflichtet fühlen, wenigstens eine Messe zu besuchen – was die Gamescom auch für Besucher interessanter machen könnte.

Definitiv stehen Videospielmessen vor Herausforderungen. Sony zeigt mit State of Play, dass Messen im digitalen Zeitalter an Bedeutung einbüßen. Im Livestream lassen sich Produkte und Hardware ebenso enthüllen, womöglich sogar effektiver als auf Messen, auf denen man um die Aufmerksamkeit der Besucher kämpfen muss. Andere Publisher sind längst gleichgezogen und veranstalten Online-Events, denen Spieler live beiwohnen können.