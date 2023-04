FIFA: Dalic fordert mehr Respekt für Kroatien

Die FIFA solle sich auf den Fußball konzentrieren und dabei auch Kroatien berücksichtigen, denn selbst ein kleines Land kann Großartiges vollbringen, betonte Trainer Zlatko Dalic. Er äußerte sein Missfallen darüber, dass Dominik Livakovic nach seiner herausragenden Leistung bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht als einer der Top-Torhüter nominiert wurde. Zudem kann er nicht nachvollziehen, weshalb Josko Gvardiol nicht zum besten Nachwuchsspieler der Welt gekürt wurde und warum er selbst nicht unter den engsten Kandidaten für den Titel des besten Trainers gelistet war.



„Die FIFA hat gegenüber Kroatien eine spürbare Geringschätzung an den Tag gelegt. Als europäisches Team standen wir neben Frankreich zweimal im Halbfinale und haben zwei Weltmeisterschaftsmedaillen gewonnen. In den letzten beiden Jahren erzielten wir die besten Ergebnisse in Europa. Kroatien verkörpert den Fußball. Gemäß ihrem Logo und Motto sollte die FIFA dem Fußball Sorge tragen, und das schließt auch Kroatien ein – ein kleines Land, das Großartiges vollbringen kann. Es gilt, solche Leistungen zu unterstützen und zu fördern. Während der FIFA-Präsidentenwahl wurde Kroatien erneut ignoriert, obwohl über alle anderen Teams gesprochen wurde. Es ist nicht hinnehmbar, dass unsere Ergebnisse und Leistungen herabgesetzt und unterschätzt werden. Wir haben uns unsere Erfolge auf dem Spielfeld redlich verdient. Daher wollte ich nicht für die FIFA abstimmen. Es ist unverständlich, dass Livakovic nicht zu den fünf besten Torhütern der Welt zählt, Gvardiol nicht als bester Nachwuchsspieler der Welt gilt und ich selbst nicht unter den drei bis vier besten Trainern geführt werde. Die FIFA muss beginnen, Kroatien den gebührenden Respekt entgegenzubringen“, sagte Dalic gegenüber HRT.



Die brasilianische Nationalmannschaft galt als einer der Top-Favoriten für den Sieg bei der Weltmeisterschaft. Doch nach einem Elfmeterschießen eliminierte Kroatien den fünffachen Weltmeister. Trainer Dalic äußerte, dass dies für die „Vatreni“ das einfachste Spiel gewesen sei.



„In dieser Begegnung galt Brasilien als Favorit – eine herausragende, kraftvolle und schnelle Mannschaft, gespickt mit erstklassigen Spielern. Unsere Partie gegen sie könnte als Lehrbeispiel dienen: Wie eine vermeintlich unterlegene Mannschaft mit geringerem Niveau den Sieg erringen kann, indem sie Ballbesitz nutzt und ihre Stärken ausspielt. Genau das haben wir getan, den Ball kontrolliert und die gegnerische Mannschaft nervös und ungestüm werden lassen. Sie wussten nicht, wie sie gegen ein Team agieren sollten, das den Ball beherrscht. Dies war der entscheidende Faktor. Elfmeterschießen ist keine Glückssache, sondern erfordert Konzentration und Charakter“, fügte Dalic hinzu.