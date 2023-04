Der Einzelhandel in Österreich könnte bald einen Wandel erfahren, da der amerikanische Konzern 7-Eleven plant, in Österreich zu expandieren. Im Gegensatz zu den bisherigen Normen, bei denen Supermärkte normalerweise von sieben Uhr morgens bis etwa acht oder neun Uhr abends geöffnet haben, könnte sich dies durch die Einführung von 7-Eleven ändern.

Bald könnte es für die österreichischen Supermarkt-Riesen wie Billa und Spar neue Konkurrenz geben, denn der US-Konzern „7-Eleven“ plant eine Expansion nach Österreich. Das Angebot des Geschäfts umfasst in den USA Lebensmittel, Zeitschriften, Tabakwaren und Getränke sowie eine Auswahl an Fast Food wie Burger, Sandwiches, Hot Dogs und Pizzen. Ein besonderes Merkmal der Kette sind die langen Öffnungszeiten: Die Geschäfte sollen von sieben Uhr morgens bis elf Uhr abends geöffnet haben, was auch den Namen „7-Eleven“ erklärt. Mit diesen Öffnungszeiten könnte das Unternehmen in Österreich zu einer ernsthaften Konkurrenz für etablierte Supermarktketten werden.

Von 7 bis 23 Uhr geöffnet

Medienberichten zufolge plant 7-Eleven seine Expansion nach Europa fortzusetzen und auch nach Deutschland und Österreich zu kommen. Derzeit betreibt das Unternehmen rund 83.000 Filialen weltweit, wobei sich die meisten davon in Ostasien (60.000) und Nordamerika (14.000) befinden. In Europa hat die Kette bisher nur in Dänemark, Schweden und Norwegen Fuß gefasst.

Wann genau die Expansion in Österreich und Deutschland beginnen wird und wie viele Filialen geplant sind, ist noch unklar. Derzeit sucht das Unternehmen nach Franchise-Nehmern, um in den deutschsprachigen Ländern sowie in Frankreich, Italien, Spanien, Irland, Polen, der Schweiz, der Türkei und Großbritannien Fuß zu fassen.