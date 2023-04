Schwerer Unfall auf A2: Auto überschlug sich mehrmals

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Autobahn zwischen Klagenfurt und Völkermarkt ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem das Auto eines 38-jährigen Fahrers mehrfach überschlagen wurde. Die Insassen des Wagens wurden bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

A2-Südautobahn: Am Ostersonntag ereignete sich gegen 14.50 Uhr auf der A2 Südautobahn ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Mann aus Klagenfurt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Laut Augenzeugen geriet der Wagen des Mannes auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich mehrmals, bevor er nach rund 50 Metern am ersten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unbekannt und wird von den zuständigen Behörden untersucht. Glücklicherweise überlebte der Fahrer den Unfall, jedoch erlitt er Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus, um ihn medizinisch zu versorgen.

Bei dem Unfall auf der A2 Südautobahn wurden der 38-jährige Autofahrer und seine 48-jährige Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten mit dem Rettungsdienst ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt, wo sie medizinisch versorgt wurden. Ein vor Ort durchgeführter Alkovortest ergab, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls nüchtern war. Trotzdem sind die genauen Umstände, die zu dem schweren Unfall führten, noch unklar und werden von den Behörden untersucht. Wir halten Sie über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.

Die Fahrzeugbergung und Aufräumarbeiten nach dem Unfall auf der A2 Südautobahn wurden von insgesamt sechs Fahrzeugen der Feuerwehren Poggersdorf und Völkermarkt durchgeführt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Wien von 15 Uhr bis 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Der Unfall verursachte erheblichen Sachschaden am Fahrzeug.