40.000 Euro Schulden: Ofarim muss Dschungelcamp-Gage für Schmerzensgeld opfern

Nach seinem Geständnis im Antisemitismus-Skandal steht Gil Ofarim vor einem finanziellen Dilemma. Sein Dschungelcamp-Auftritt entpuppt sich als notwendiger Geldsegen.

Gil Ofarim, der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer, steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit – diesmal jedoch nicht primär wegen seiner Fernsehauftritte. Ein Instagram-Video, das er vor vier Jahren veröffentlichte, löste eine Kontroverse aus: Darin behauptete der Sänger, ein Hotelmitarbeiter habe ihn antisemitisch diskriminiert. Der beschuldigte Angestellte wies die Vorwürfe entschieden zurück und leitete rechtliche Schritte gegen Ofarim ein.

Die juristische Auseinandersetzung nahm eine unerwartete Wendung, als Ofarim nach mehr als zwei Jahren vor Gericht ein Geständnis ablegte. Das Verfahren wurde daraufhin ohne Urteilsspruch gegen eine Zahlung von 10.000 Euro eingestellt. Diesen Betrag spendete der Künstler an die israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig sowie an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz. Zusätzlich verpflichtete sich Ofarim zu einer Schmerzensgeldzahlung an den fälschlich beschuldigten Hotelmanager.

Finanzielle Verpflichtungen

In einer überraschenden Enthüllung äußerte sich Ofarims Rechtsvertreter Dr. Alexander Stevens in einem Instagram-Live-Video zur finanziellen Situation seines Mandanten. Der Anwalt gab bekannt, dass die vereinbarte Schmerzensgeldsumme von 40.000 Euro noch nicht beglichen wurde. Laut Stevens soll diese Zahlung aus Ofarims Dschungelcamp-Honorar erfolgen, das nach Informationen der „Bild“-Zeitung mindestens 275.000 Euro betragen soll.

„Er hat dem Hotelmitarbeiter ein angemessenes, aber durchaus üppiges Schmerzensgeld in Aussicht gestellt und sich verpflichtet, es zu bezahlen“, erläuterte der Anwalt. „Es waren 40.000 Euro – und das ist Geld, was er zu diesem Zeitpunkt nicht hatte. Jetzt kann man eins und eins zusammenzählen, warum dieses Dschungelcamp nicht nur Fluch, sondern auch Segen sein kann. Er hätte das Geld ohne die Show niemals aufbringen können.“

Kritische Stimmen

Während seiner Teilnahme an der Reality-Show erlitt Ofarim einen schweren Sturz bei einer Dschungelprüfung, der Medienberichten zufolge einen kurzzeitigen Krankenhausaufenthalt erforderlich machte. Trotz dieses Zwischenfalls blieb seine Mitstreiterin Ariel kritisch eingestellt: „Du bist ein Lügner, und du bleibst auch ein Lügner. Das hat nichts damit zu tun, dass du gestürzt bist. Denn das tut mir leid.“

Der Fall Gil Ofarim präsentiert sich als vielschichtiges Geflecht aus rechtlichen Konsequenzen, finanziellen Verpflichtungen und öffentlicher Meinungsbildung.

Seine Teilnahme am Dschungelcamp könnte sich als finanzieller Rettungsanker erweisen, um seine ausstehenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, während die gesellschaftliche Debatte über seine Glaubwürdigkeit unvermindert anhält.