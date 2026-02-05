Luxus-Wahnsinn am Golf: Dubai plant Straße aus echtem Gold

Straßen aus Gold, künstlicher Regen und musikalischer Asphalt – Dubai setzt seinen Kurs der Superlative fort und plant nun ein Viertel mit einer goldenen Straße.

Dubai ist bekannt für seine spektakulären Attraktionen, die weltweit für Aufsehen sorgen. Der Burj Khalifa als höchstes Gebäude der Welt, das gigantische Riesenrad Ain Dubai und Deep Dive Dubai, der tiefste Tauchpool weltweit, zählen zu den Wahrzeichen des Emirats. Auf der künstlichen Inselgruppe Heart of Europe, die zum Archipel der World Islands gehört, wurde 2024 eine klimatisierte Straße eröffnet, auf der künstlich erzeugter Regen alle halbe Stunde niedergeht.

Zudem plant die Metropole den „Future Loop“ – eine zwei Kilometer lange, klimatisierte Brücke, die wichtige Standorte wie das Dubai World Trade Centre, das Museum of the Future, die Emirates Towers und das Dubai International Financial Centre sowie nahegelegene U-Bahn-Stationen verbinden soll. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Stadt auch während der extremen Sommermonate mit Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius fußgängerfreundlich zu gestalten.

Goldene Realität

Die Metropole am Persischen Golf lockt mit steuerfreien Einkommen und ihrem Image als Luxusdestination. Die sprichwörtliche Redensart, dass in Dubai die Straßen mit Gold gepflastert seien, wird bald Realität. Im Rahmen des neu konzipierten Dubai Gold District plant die Stadt tatsächlich eine Straße, in deren Bau Gold integriert werden soll. Die genauen Details dieser Konstruktion sind derzeit noch nicht bekannt – Euronews Travel hat beim verantwortlichen Projektentwickler weitere Informationen angefragt.

Die offizielle Ankündigung des Dubai Gold District erfolgte am 27. Jänner durch das Dubai Media Office. Ein konkreter Eröffnungstermin für die goldene Straße steht noch aus.

Goldenes Handelszentrum

Der Dubai Gold District stellt eine Neukonzeption des traditionellen Gold Souk dar. Dieses Viertel im Stadtteil Deira beherbergt etwa 1.000 Händler, die Gold und Schmuckwaren anbieten. Laut Angaben des Dubai Media Office sind die Vereinigten Arabischen Emirate der zweitgrößte Handelsplatz für physisches Gold weltweit. Im Wirtschaftsjahr 2024/25 exportierte das Land Goldwaren im Wert von 53,41 Milliarden US-Dollar (entspricht 44,6 Milliarden Euro).

Der Gold Souk zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen in der historischen Altstadt, wo sich auch Märkte für Gewürze, Parfüm und Antiquitäten befinden.

Kulturelles Erbe

Ahmed Al Khaja, Geschäftsführer der Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), einer Abteilung des Dubai Department of Economy and Tourism (DET), betonte: „Gold ist tief in das kulturelle und wirtschaftliche Gefüge Dubais eingebettet. Es steht für unser Erbe, unseren Wohlstand und unseren Unternehmergeist.“ Mit diesem neuen Aushängeschild feiern wir nicht nur dieses Erbe. Wir denken es auch neu – für eine Ära, die von Kreativität und Nachhaltigkeit geprägt ist.

Im benachbarten Emirat Fudschaira wurde kürzlich ein weiteres ungewöhnliches Straßenprojekt realisiert: eine „musikalische Straße“, bei der spezielle Rillen im Straßenbelag Fahrzeugreifen in Schwingungen versetzen, die Klänge ähnlich Beethovens Neunter Symphonie erzeugen.