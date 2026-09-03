480 Euro für eine Zahnbürste: Dyson bringt Hightech ins Badezimmer

Sechs Jahre Entwicklung, 38 Patente – Dyson bringt eine Zahnbürste auf den Markt, die Zähneputzen neu definieren soll.

Dyson hat in Paris eine elektrische Zahnbürste der besonderen Art vorgestellt: Die „CameraJet“ soll mit einer integrierten Kamera und einer Wasserstrahltechnologie die Reinigung der Zahnzwischenräume auf ein neues Niveau heben.

KI-gestützte Reinigung

Das Herzstück des Geräts ist eine winzige, lediglich einen Millimeter messende Kamera, die bis zu 28 Bilder pro Sekunde aufnimmt und diese in Echtzeit an einen KI-Algorithmus weiterleitet. Dieser erkennt automatisch die Zahnzwischenräume und aktiviert bei Bedarf eine präzise Pumpe, die einen kegelförmigen Strahl Mundspülung gezielt in die Lücken zwischen den Zähnen befördert.

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Preis & Ausstattung

Das vollständige „CameraJet“-Set ist zum Preis von 480 Euro erhältlich. Die Zahnbürste ist seit 1. September 2026 im Handel verfügbar und wird in zwei Farbvarianten angeboten: „Ceramic Ultra Blue“ und „Ceramic Pink“. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt über WLAN und Bluetooth, die Live-Aufnahmen der Kamera lassen sich in der MyDyson-App in Echtzeit verfolgen. Aus Datenschutzgründen werden keinerlei Bilder gespeichert oder an externe Server übertragen.

Laut Herstellerangaben reicht eine Akkuladung für bis zu zehn Tage beziehungsweise 14 Reinigungsvorgänge. Dyson hat nach eigenen Angaben sechs Jahre an der Entwicklung gearbeitet, 38 Patente angemeldet und gibt an, dass die Zahnbürste in Tests bis zu 69 Prozent mehr Plaque entfernte als vergleichbare Premium-Produkte. Der Behälter für die Mundspülung fasst 12,5 Milliliter.