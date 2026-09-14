48er laden zum Mistfest: Zwei Tage Programm bei freiem Eintritt

Wien feiert Nachhaltigkeit – und das kostenlos. Ein Wiener Mistplatz wird zum Festival-Gelände mit Musik, Wissen und Familienangebot.
Am 19. und 20. September 2026 verwandelt sich der Mistplatz Wien-Hernals in einen Treffpunkt für alle, die sich für nachhaltiges Wirtschaften interessieren – und dabei auch Unterhaltung suchen. Das Mistfest der 48er öffnet an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr seine Tore, der Eintritt ist kostenlos.
Ort des Geschehens
Programm & Angebot
Auf dem Programm stehen Infostände, Fachvorträge und Diskussionsrunden zu Themen wie Biomüll und Phosphorrückgewinnung. Musikalisch sorgen unter anderem Cosmó sowie weitere Künstlerinnen und Künstler für Stimmung. Für Familien mit Kindern ist ebenfalls gesorgt: Ein Kinderflohmarkt und das 48er-Tandler-Outlet laden zum Stöbern und Entdecken ein.
Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky fasst das Angebot so zusammen: „Ein Wochenende lang gibt´s Information und Unterhaltung am Mistplatz in Wien-Hernals – mit Infoständen, Kinderflohmarkt und Live-Musik u.a. mit Song Contest-Teilnehmer Cosmó – alles bei freiem Eintritt.“
Bühnenprogramm
Samstag, 19. September 2026
10 Uhr: Kinderflohmarkt
13 Uhr: Therapie- und Begleithundestaffel Favoriten des ASB
14:15 Uhr: urbie – Live mit Band
15:30 Uhr: Dennis Jale & Niddl
16:45 Uhr: Die Hitteparade der 50er bis 80er von und mit Monti Beton
Sonntag, 20. September 2026
10 Uhr: Kinderflohmarkt
11:30 Uhr: Autogrammstunde mit Herbert Prohaska
13:30 Uhr: COSMÓ kommt mit seinem Tanzschein
14:15 Uhr: Neiyla
15:30 Uhr: Gisele Jackson & Club 54 – „Soul of Disco“
16:45 Uhr: Ostpartie – Die Ostbahn-Kurti Tribute-Band
Anreise & Zugang
Der Veranstaltungsort ist über zwei Eingänge erreichbar: Richthausenstraße 2 oder Lidlgasse 1 in Wien-Hernals.