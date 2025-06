600 Millionen Dollar in einem Jahr: So kassiert Trump ab

US-Präsident Donald Trump hat laut seinem jüngsten Finanzbericht Einnahmen von mehr als 600 Millionen Dollar im Jahr 2024 verbucht. Das Geld floss aus diversen Geschäftsfeldern – von Kryptowährungen über Golfanlagen bis hin zu Lizenzverträgen. Obwohl Trump behauptet, seine Geschäfte würden von einem durch seine Kinder geführten Fonds verwaltet, laufen die Einnahmen weiterhin unter seinem Namen. Dies hat erneut Kritik und Vorwürfe bezüglich möglicher Interessenkonflikte hervorgerufen.

Den Löwenanteil seiner Einkünfte erwirtschaftete Trump mit Investments im Digitalbereich. Die Anfang des Jahres lancierte Meme-Kryptowährung „$TRUMP“ brachte ihm allein rund 320 Millionen Dollar ein. Seine Familie konnte durch die Partnerschaft mit dem Finanzunternehmen „World Liberty Financial“ zusätzliche 400 Millionen Dollar lukrieren – darunter 57,35 Millionen aus Token-Verkäufen sowie Besitzrechte an 15,75 Milliarden Verwaltungs-Tokens.

Zu Trumps Geschäftsportfolio gehören auch Anteile an der „Trump Media & Technology Group“, dem Eigentümer des sozialen Netzwerks „Truth Social“. Damit erweitert er sein Betätigungsfeld, das von digitalen Assets bis zu klassischen Branchen wie Immobilien und Golf reicht. Aus Wertpapieren und Fondsanlagen meldete Trump Erträge von mindestens 12 Millionen Dollar bei einem Investitionsvolumen von mindestens 211 Millionen Dollar. Zu seinen größten Investments zählen Fonds von „Blue Owl Capital“ sowie Staatsanleihen-Fonds unter Verwaltung von „Charles Schwab“ und „Invesco“.

⇢ Bitcoin & Co: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen im Krypto-Bereich



Lukrative Golfresorts

Eine bedeutende Einnahmequelle stellen Trumps Golfclubs dar. Seine drei Golfresorts in Florida erwirtschafteten mindestens 217,7 Millionen Dollar. Allein der Luxuskomplex „Trump National Doral“ bei Miami brachte 110,4 Millionen Dollar ein. Auch international konnte Trump Einnahmen verzeichnen: 16 Millionen Dollar aus Lizenzgebühren für ein Projekt in Dubai, 10 Millionen Dollar aus Entwicklungen in Indien und fünf Millionen Dollar aus Verträgen in Vietnam.

Diverse Lizenzprodukte

Zu den weiteren Einnahmequellen zählen diverse Lizenzprodukte: 2,8 Millionen Dollar aus Trump-Uhren, 2,5 Millionen Dollar aus Parfüms und Turnschuhen, 1,3 Millionen Dollar aus der „Greenwood-Bibel“-Edition und 1,16 Millionen Dollar aus NFT-Digitalkarten mit seinem Konterfei. First Lady Melania Trump verbuchte ihrerseits 216.700 Dollar aus ihrer eigenen NFT-Kollektion.

⇢ Hotspot in der Investment-Community: Profis wählen die kurzfristige Vertragsstrategie von Fans Hash, um ein maximales passives Einkommen zu erzielen



Laut Reuters beziffert der Jahresfinanzbericht Trumps Vermögenswerte auf mindestens 1,6 Milliarden Dollar.

Das Weiße Haus hat zu diesen Angaben keine Stellungnahme abgegeben.