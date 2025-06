Eifersuchts-Drama in Kapfenberg: Albaner sticht Rivalen mit Steakmesser nieder

Mit einem Steakmesser stach er mehrfach auf den neuen Freund seiner Ex ein. Der blutige Vorfall in einer Kapfenberger Wohnung endete mit einem Geständnis.

Ein Beziehungsstreit in der steirischen Stadt Kapfenberg eskalierte am Freitag mit schwerwiegenden Folgen: In einer Wohnung griff ein 27-jähriger Albaner den neuen Partner seiner ehemaligen Freundin mit einem Steakmesser an und fügte ihm erhebliche Verletzungen zu.

Bei Eintreffen der Polizei gestand der Angreifer die Tat umgehend. Er wurde anschließend in das Polizei-Anhaltezentrum gebracht. Das Opfer erlitt zwar schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Ermittlungen laufen nun wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung.

Tatumstände unklar

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei kann bislang nicht eindeutig feststellen, ob Rachegefühle oder Eifersucht das Motiv für den Angriff waren. Fest steht jedoch, dass die Einsatzkräfte am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr zur Wohnung des 27-Jährigen gerufen wurden.

Dort waren die beiden Männer – der Wohnungsinhaber und der derzeitige Lebensgefährte seiner Ex-Partnerin – in eine heftige Auseinandersetzung verwickelt. Die Situation spitzte sich derart zu, dass der jüngere Mann schließlich zu einem Steakmesser griff und seinem Kontrahenten mehrfach in den Brustbereich stach und schnitt.