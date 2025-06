Olympia-Helden in Uniform: 27 Polizisten erhalten höchste Ehren

Für ihren Einsatz bei Olympia 2024 erhielten 27 österreichische Polizisten eine besondere Ehrung. Die internationale Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden.

In einer feierlichen Zeremonie wurden am 5. Juni 2025 insgesamt 27 österreichische Polizeikräfte für ihren Einsatz bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Frankreich ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte durch Bundespolizeidirektor Michael Takacs gemeinsam mit dem französischen Botschafter Matthieu Peyraud, wobei die Polizeimusik Wien für den musikalischen Rahmen sorgte.

Bei der Überreichung der Dekrete unterstrich Takacs die Bedeutung des Einsatzes: „Ihre Leistungen stärken nicht nur die internationale Sicherheit, sondern auch das Ansehen der österreichischen Polizei weit über unsere Grenzen hinaus.“

Die österreichischen Sicherheitskräfte waren an vier verschiedenen Standorten in Frankreich im Einsatz – namentlich Paris, Roissy, Lyon und Lille. Das Aufgabenspektrum umfasste dabei Grenzkontrollen, die Absicherung von Sportstätten und Flughäfen sowie spezialisierte Dienste durch Sprengstoffspürhunde und Entschärfungsteams.

Österreichs Kontingent

Österreich stellte für die größte Sportveranstaltung Frankreichs ein beachtliches Kontingent: zwölf Sprengstoffspürhundeteams aus sieben Bundesländern, zwölf erfahrene Streifenpolizistinnen und -polizisten, zwei Entschärfungsbeamte sowie eine Kommandantin. Damit erwies sich die Republik als verlässlicher Partner im internationalen Sicherheitsnetzwerk.

Der französische Botschafter Peyraud würdigte in seiner Ansprache besonders die hohe Professionalität der österreichischen Einsatzkräfte und deren exzellente Zusammenarbeit mit den französischen Behörden. Gleichzeitig signalisierte er das Interesse an einer Intensivierung der bilateralen Kooperation – nicht zuletzt mit Blick auf eine potenzielle österreichische Beteiligung an den Olympischen Winterspielen 2030.

