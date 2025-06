Panik in Griechenland: Kampfjets versetzen Griechenland-Urlauber in Angst

Donnernde Kampfjets über dem Urlaubsparadies – in Leptokarija blicken Touristen besorgt zum Himmel, während Einheimische die wöchentliche Routine gelassen hinnehmen.

Ungewohnte Geräuschkulisse über dem griechischen Urlaubsparadies: In Leptokarija, einem beliebten Küstenort in Griechenland, blickten zahlreiche Touristen dieser Tage besorgt zum Himmel. Der Grund: Kampfflugzeuge, die den gesamten Tag über den Ferienort an der griechischen Riviera donnerten.

„Was ist heute los, man hört Kampfflugzeuge über Leptokarija? Sie fliegen buchstäblich den ganzen Tag über“, schrieb ein verunsicherter Urlauber in der Facebook-Gruppe „Griechenland live“. Sein Beitrag löste eine Welle von Kommentaren aus. Viele Feriengäste zeigten sich beunruhigt und fragten nach, ob in der Nähe des Urlaubsortes etwas Ernsthaftes vorgefallen sei.

Militärische Routine

Die Entwarnung folgte prompt in den Kommentaren. Mehrere User klärten auf, dass es sich höchstwahrscheinlich um routinemäßige Militärübungen handelt. Diese finden laut Ortskundigen jeden Dienstag in diesem Abschnitt der griechischen Küste statt.

Für Familien mit Kindern mag der plötzliche Lärm der Düsenjets durchaus erschreckend wirken. Die einheimische Bevölkerung hingegen hat sich längst an diese regelmäßigen Trainingsflüge gewöhnt. Sie sind Teil des normalen Ausbildungsprogramms der griechischen Luftwaffe und stellen keinerlei Gefahr für Urlauber dar.

Touristen wird daher empfohlen, gelassen zu bleiben. Die Übungsflüge gehören zum Alltag in dieser Region und sind kein Anzeichen für außergewöhnliche Vorkommnisse oder Bedrohungen.