62 km/h zu schnell: 23-Jähriger verliert Führerschein bereits nach vier Stunden

Mit 162 statt 100 km/h raste ein 23-Jähriger über die B17 in Wiener Neustadt. Sein frisch erhaltener Führerschein war nur wenige Stunden gültig.

Ein 23-jähriger Autofahrer wurde am Montagnachmittag, dem 26. Jänner 2026, von Beamten der Verkehrsinspektion des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Die Polizisten stellten auf der B17 im Bereich der Neunkirchner Allee fest, dass der Mann mit seinem Fahrzeug stadteinwärts unterwegs war und dabei 162 km/h erreichte – weit mehr als die an dieser Stelle erlaubten 100 km/h.

Führerschein entzogen

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann erst seit wenigen Stunden im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Exekutive zog seinen Führerschein umgehend vorläufig ein und untersagte ihm die Weiterfahrt.

Der Verkehrssünder muss nun mit einer Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde rechnen.