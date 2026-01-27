KOSMO KOSMO
Rekord?

62 km/h zu schnell: 23-Jähriger verliert Führerschein bereits nach vier Stunden

FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Mit 162 statt 100 km/h raste ein 23-Jähriger über die B17 in Wiener Neustadt. Sein frisch erhaltener Führerschein war nur wenige Stunden gültig.

Ein 23-jähriger Autofahrer wurde am Montagnachmittag, dem 26. Jänner 2026, von Beamten der Verkehrsinspektion des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Die Polizisten stellten auf der B17 im Bereich der Neunkirchner Allee fest, dass der Mann mit seinem Fahrzeug stadteinwärts unterwegs war und dabei 162 km/h erreichte – weit mehr als die an dieser Stelle erlaubten 100 km/h.

⇢ Bekiffter Zusteller baut Unfall und liefert danach Pizza aus

Führerschein entzogen

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann erst seit wenigen Stunden im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Exekutive zog seinen Führerschein umgehend vorläufig ein und untersagte ihm die Weiterfahrt.

⇢ Besoffen mit Baby: Mutter rast mit 2,2 Promille über Autobahn

Der Verkehrssünder muss nun mit einer Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde rechnen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
