Bekiffter Zusteller baut Unfall und liefert danach Pizza aus

Ein 19-jähriger Pizzabote verlor am Sonntagabend auf winterglatter Fahrbahn in Bamberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Metallumfassung eines Baumes. Laut Polizeibericht blieb der junge Mann bei dem Unfall unverletzt.

Obwohl er den Vorfall selbst bei der Polizei meldete, setzte der Fahrer seine Tour anschließend fort, um eine ausstehende Essenslieferung zuzustellen. Dort trafen ihn die alarmierten Beamten an.

Cannabis am Steuer

Bei der Befragung wirkte der 19-Jährige äußerst nervös und gab zu, am Vorabend und in der Nacht insgesamt sieben Joints konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht.

⇢ Drogen statt Alkohol: Kliniken melden dramatischen Anstieg bei Jugendlichen



Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutabnahme und beschlagnahmte seinen Führerschein.