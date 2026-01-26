Angriff während dem Fußballspiel: Kartell-Killer töten elf Menschen

Bei einem bewaffneten Angriff auf einem Fußballplatz in Salamanca (Mexiko) sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Personen erlitten Verletzungen, wie aus Berichten hervorgeht, die sich auf Angaben der örtlichen Stadtverwaltung im Bundesstaat Guanajuato stützen.

Die genauen Hintergründe der Gewalttat bleiben vorerst ungeklärt. In der Region sind allerdings mehrere kriminelle Organisationen aktiv, die sich vorwiegend mit Drogenhandel und dem illegalen Anzapfen von Treibstoffleitungen beschäftigen.

⇢ Kokain-Imperium: So steuert die Balkan-Mafia ihr Milliarden-Netzwerk



Der Überfall ereignete sich während eines laufenden Fußballspiels. Laut der Lokalzeitung „El Sol de Salamanca“ näherten sich die Täter in zwei Fahrzeugen und eröffneten unmittelbar das Feuer auf die anwesenden Personen. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden wurden am Tatort mehr als hundert Patronenhülsen sichergestellt. Zehn Menschen starben direkt auf dem Sportplatz, ein weiteres Opfer erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Kriminelle Machtkämpfe

Guanajuato im Zentrum Mexikos verzeichnet landesweit die höchste Mordrate. In Salamanca befindet sich eine der bedeutendsten Erdölraffinerien des Landes. Zwei rivalisierende kriminelle Gruppierungen liefern sich in diesem Gebiet einen erbitterten Machtkampf um die Vorherrschaft im lukrativen Drogengeschäft sowie im illegalen Handel mit gestohlenem Treibstoff.

⇢ „Historischer Schlag“: Europol jagt Drogenköpfe durch sechs EU-Staaten



Zu ihren Methoden gehört auch das systematische Anzapfen von Pipelines des staatlichen Mineralölkonzerns Pemex.