Mit Frauenpower zum ESC in Wien: Erstes Balkanland nominiert Kandidatin

Mit kraftvoller Stimme und einer Botschaft weiblicher Stärke erobert Tamara Zivkovic die Bühne. Ihr Triumph beim Musikwettbewerb öffnet die Tür nach Wien.

Tamara Zivkovic hat sich beim Finale eines Musikwettbewerbs gegen 14 Konkurrenten durchgesetzt und den Gesamtsieg errungen. Die talentierte Künstlerin, die nicht nur als Sängerin aktiv ist, sondern auch eine ausgebildete Flötistin und derzeit Musikstudentin an der Fakultät für Musikkunst in Belgrad, überzeugte sowohl die internationale Fachjury als auch das Publikum. Das Bewertungssystem teilte die Entscheidungsmacht zu gleichen Teilen zwischen Experten und Zuschauern auf, wobei die Jury – unter anderem mit dem österreichischen Duo Abor & Tynna besetzt – sich knapp für Tamaras Darbietung entschied.

Im Publikumsvoting zeigte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Obwohl Lara Baltic hier die meisten Stimmen für sich verbuchen konnte, reichte es in der Gesamtwertung nicht zum Sieg. Tamara sicherte sich mit zehn Punkten vom Publikum das entscheidende Ticket nach Wien. Wie der Sender RTCG mitteilte, beteiligten sich 19.549 Zuschauer aus Montenegro an der Abstimmung, während zusätzlich 15.382 Stimmen aus dem Ausland online abgegeben wurden.

Kraftvolle Botschaft

Mit ihrem Lied „Nova Zora“ präsentierte Tamara einen Song, der vom serbischen Singer-Songwriter Boris Subotic komponiert wurde und inhaltlich weibliche Stärke, Selbstbewusstsein und alltägliche Ausdauer thematisiert. Ihre Bühnenpräsenz unterstrich die kraftvolle Botschaft: Bereits beim Vorentscheid trat sie gemeinsam mit vier Tänzerinnen auf und setzte auf eine dynamische Choreografie.

Persönlicher Triumph

Für Tamara bedeutet dieser Erfolg eine besondere Genugtuung, nachdem sie im Vorjahr lediglich als Ersatzkandidatin beim Montesong teilgenommen hatte. Diesmal konnte sie ihre Chance nutzen und bringt wertvolle Festival-Erfahrung mit.

Montenegro schickt mit ihr eine ausdrucksstarke Stimme ins Rennen – verbunden mit einer klaren Botschaft und einem Song, der emotionale Tiefe verspricht.