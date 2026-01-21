„Historischer Schlag“: Europol jagt Drogenköpfe durch sechs EU-Staaten

Ein Schlag gegen die Drogenwelt erschüttert Europa: 85 Festnahmen, 24 ausgehobene Labore und tausend Tonnen sichergestellte Chemikalien markieren das Ende eines Drogenrings.

Europol vermeldet historischen Schlag gegen internationales Drogennetzwerk. In einer beispiellosen Aktion haben Ermittler einen der bedeutendsten Ringe für synthetische Drogen zerschlagen. Die Operation, die über Jahre akribisch vorbereitet wurde, erfolgte unter Beteiligung von Polizeikräften aus Deutschland und fünf weiteren EU-Staaten. Insgesamt wurden 85 Verdächtige festgenommen, darunter auch die beiden mutmaßlichen Köpfe der Organisation.

Die Fahnder hoben nach Angaben der europäischen Polizeibehörde insgesamt 24 Drogenlaboratorien mit industrieller Produktionskapazität aus. Zudem wurden etwa tausend Tonnen Chemikalien sichergestellt, die zur Herstellung synthetischer Rauschmittel wie MDMA, Amphetamine und Methamphetamin dienten. Neben deutschen Einsatzkräften waren auch Polizeieinheiten aus Belgien, Polen, Spanien und Tschechien an der koordinierten Aktion beteiligt.

Schwerer Schlag

„Dies ist ein wirklich schwerer Schlag für Gruppen der organisierten Kriminalität, die im Drogenhandel tätig sind, insbesondere im Handel mit synthetischen Drogen“, erklärte Andy Kraag, Leiter des für besonders schwere Straftaten zuständigen Europol-Zentrums (ESOCC), im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP.

Polnische Drahtzieher

Bei den mutmaßlichen Drahtziehern handelt es sich um zwei polnische Staatsangehörige, denen nun ein Gerichtsverfahren in ihrem Heimatland bevorsteht. Dort drohen ihnen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren.

Europol teilte zudem mit, dass ein Großteil der weiteren Festgenommenen ebenfalls aus Polen stammt.