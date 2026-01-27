Gehirn-Trick gegen Alterung: Diese Fähigkeit schützt vor Demenz

Das Erlernen mehrerer Sprachen kann den Alterungsprozess des Gehirns signifikant verlangsamen. Eine umfangreiche Studie des Trinity College Dublin liefert dafür nun wissenschaftliche Belege.

Die Forscher werteten Gesundheitsdaten von mehr als 80.000 Personen aus 27 verschiedenen Ländern aus und veröffentlichten ihre Ergebnisse im renommierten Fachjournal Nature Aging. Ihr Fazit: Wer mehrsprachig aufwächst oder später weitere Sprachen erlernt, altert nachweislich langsamer. Im Gegensatz dazu zeigen Menschen, die nur eine Sprache beherrschen, ein erhöhtes Risiko für beschleunigte Alterungsprozesse im Gehirn.

Die Forschungsergebnisse verdeutlichen einen direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl beherrschter Sprachen und dem Alterungstempo des Gehirns. Bemerkenswert dabei: Dieser Effekt bleibt auch dann bestehen, wenn andere Einflussfaktoren wie Bildungsniveau, körperliche Aktivität oder sozioökonomischer Status berücksichtigt werden. Zur Messung entwickelten die Wissenschaftler ein individuelles biologisches Altersprofil für jeden Teilnehmer, das physische, kognitive und soziale Fähigkeiten umfasste. Die Analyse zeigte eindeutig, dass mehrsprachige Personen besser vor vorzeitigen Alterserscheinungen geschützt waren als Menschen mit nur einer Sprache.

Demenzprävention

Die Studienergebnisse könnten künftig eine zentrale Rolle in der Demenzprävention spielen. „Diese Studie bestätigt kleinere Beobachtungsstudien, die gezeigt haben, dass Mehrsprachigkeit offensichtlich einen Schutzfaktor vor Demenz darstellt“, erklärt Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie.

Gehirntraining

Die genauen Mechanismen hinter diesem Phänomen bedürfen noch weiterer Forschung. Wissenschaftlich belegt ist jedoch, dass das Erlernen neuer Sprachen die Neuroplastizität fördert – also die Fähigkeit des Gehirns, sich anzupassen und neue Verbindungen zu knüpfen. Der regelmäßige Wechsel zwischen verschiedenen Sprachen funktioniert dabei wie ein kontinuierliches Gehirntraining. Dadurch werden kognitive Fähigkeiten, die typischerweise im Alter nachlassen, regelmäßig aktiviert und trainiert.