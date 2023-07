Ab heute neue Straßenbahn-Umleitungen in Wien

Neue Straßenbahn-Umleitungen in Wien sorgen für Veränderungen im öffentlichen Nahverkehr. Fahrgäste müssen sich auf geänderte Fahrtrouten und Umleitungen einstellen, während auch Autofahrer mit erheblichen Straßensperrungen konfrontiert werden.

Die hitzige Bauperiode bei den Wiener Verkehrsbetrieben ist immer noch in vollem Gange. Die Fahrgäste, die sich gerade erst an die Teilung der U4 und die Blockade der S-Bahn (S45) angepasst haben, müssen sich nun auf zusätzliche Umleitungen einstellen. Diesmal sind es die Straßenbahnrouten, die betroffen sind.

Straßenbahn 40, 41, 42

Seit Samstag (8. Juli) erfahren die Linien 40, 41 und 42 eine Veränderung ihrer üblichen Fahrtroute ab Währinger Straße/Volksoper. Die Linie 40 verkehrt nun zwischen Gersthof/Herbeckstraße und Nußdorfer Straße, die Linie 41 pendelt zwischen Pötzleinsdorf und Nußdorfer Straße, und die Linie 42 fährt zwischen Antonigasse und Sternwartestraße. Diese Änderungen werden voraussichtlich bis zum 23. Juli bestehen.

Zusätzlich wird ab diesem Montag (10.07.2023) die Linie 10 in zwei Abschnitte unterteilt, die zwischen dem Joachimsthalerplatz und dem Westbahnhof sowie zwischen Unter St. Veit und Hietzing verkehren.

Straßenbahn 44, 46, 60

Die Linie 44 wird ab heute gekürzt und bedient nur noch den Abschnitt zwischen dem Schottentor und dem Johann-Nepomuk-Berger-Platz. Eine ähnliche Maßnahme gilt ab heute auch für die Linie 60, die jetzt nur noch zwischen Rodaun und Hietzing verkehrt.

Die umfangreichsten Auswirkungen dürften jedoch die Arbeiten an der Linie 46 haben. Diese wird vom heutigen Tag an bis zum 20. August komplett außer Betrieb genommen.

Westausfahrt Penzing

Doch nicht nur die Schienenstrecken sind betroffen. Auch die Westausfahrt in Penzing erfordert eine umfassende Sanierung. Speziell betrifft es den 1,4 Kilometer langen Abschnitt zwischen der Hütteldorfer Brücke und der Stützmauer am Grünauerbach.

Für die Autofahrer bedeutet dies, dass ab morgen, Dienstag, dem 11. Juli, erhebliche Straßensperrungen und Umleitungen in Kraft treten. Der gesamte Verkehr in Richtung Stadt wird über die Hütteldorfer Brücke zur Westeinfahrt umgeleitet, wodurch die Strecke in beide Richtungen offen bleibt. Diese Sperrung wird vermutlich mindestens ein Jahr andauern.

Darüber hinaus kündigt die Gruppe „Letzte Generation“ für diese Woche weite Begleitproteste an. Eine neue Welle von Demonstrationen ist ab heute, Montag, zu erwarten.