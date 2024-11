Aca Lukas: „Ich habe über 70 Millionen Dollar verloren!“

Der serbische Sänger Aca Lukas hat in einem offenen Interview unverblümt über seine Faszination für Glücksspiel und verschiedene Schlüsselmomente in seinem Leben gesprochen. Während viele Menschen Verluste in Millionenhöhe bedauern würden, zeigt Lukas keinerlei Reue und betont, dass er alle Entscheidungen genauso wieder treffen würde.

Offen spricht Lukas über seine Neigungen, die das Glücksspiel, den Drogenkonsum und den Besuch von Bordellen umfassen. Er gab zu, mehr als 70 Millionen Dollar beim Glücksspiel verloren zu haben – eine Summe, die nach seinen eigenen Worten „für den Kauf eines ganzen Viertels in Belgrad gereicht hätte“. „Einige Menschen meinen, ich hätte nur eine Wohnung verspielt“, scherzt Lukas. „Doch tatsächlich war es ein ganzes, exklusives Viertel. Ich habe dieses Geld selbst verdient und sehe keinen Grund für Reue.“

Lukas erklärt, dass er in den 1990er Jahren in den angesagtesten Belgrader Clubs auftrat, die sowohl Prominente als auch Kriminelle anzogen. Trotz der brisanten Kundschaft verliefen seine Auftritte stets ruhig, ohne Sicherheitsvorkehrungen oder Zwischenfälle. Diese Erfahrungen prägten ihn nachhaltig und weckten seine Vorliebe für den Nervenkitzel, die ihn bis heute begleitet.

Persönliche Reflektion

Der Sänger betont, dass seine Familie ihm Stabilität und Bedeutung im Leben gibt. Mit vier Kindern und zwei Enkelkindern hat er die Verantwortung übernommen, für ihre Zukunft zu sorgen. Trotz seiner früheren Leidenschaft fürs Glücksspiel hat er in den letzten Jahren einen bewussteren Umgang mit seinen Finanzen entwickelt und betrachtet das Glücksspiel mittlerweile mehr als Zeitvertreib denn als risikoreiche Leidenschaft.